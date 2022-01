El Fabril no pasó ayer del empate contra el Noia (0-0) en Abegondo y se mantiene fuera de los puestos que permiten disputar el play off de ascenso. El filial no estuvo acertado ante uno de los conjuntos de la parte baja de la clasificación y se mantiene en la sexta posición de la clasificación con 25 puntos.

Al filial deportivista le costó crear ocasiones y apenas tuvo un par que le permitieran desnivelar el marcador y llevarse la victoria.