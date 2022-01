El director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, defendió la decisión del técnico Xavi Hernández de no convocar a Ousmane Dembélé para el partido contra el Athletic Club que se jugó anoche al afirmar que el jugador francés “ha decidido no continuar” en el club y, por ello, le instó a “salir lo antes posible”. La intención de la entidad es renovar al francés, que finaliza contrato en junio de este mismo año, pero su firma todavía no se ha producido, por lo que desde el pasado 1 de enero es libre de cerrar un acuerdo con cualquier otro equipo.

“La realidad con Ousmane (Dembélé) es que hace seis meses empezamos las negociaciones con su representante. Durante este tiempo hemos tenido una comunicación continua con ellos en relación con la voluntad del club de que continúe. Se le han hecho distintas ofertas, hemos estado muy encima de este tema, ha sido un tiempo más que suficiente para que el jugador haya decidido su futuro”, recordó Alemany. “Nosotros queremos a jugadores comprometidos con el futuro del Barça y, por lo tanto, él debería salir lo antes posible. Esta es la comunicación que le hemos hecho a él y, a partir de aquí, la decisión técnica del entrenador es coherente con la decisión del club y con esta secuencia de los hechos”, aseveró. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió ayer un comunicado oficial en el que expuso su punto de vista sobre la situación del barcelonista Ousmane Dembélé. La AFE afirma que “es cierto que un futbolista profesional no tiene el derecho a ser alineado ni siquiera convocado en todos los partidos, sino a ser tratado en las mismas condiciones que sus compañeros y estar en disposición de disputar dichos partidos. Pero si esta circunstancia se pudiera entender como una presión para doblegar su voluntad, y además se producen declaraciones públicas reconociendo este tipo de presiones, estaríamos ante una actuación ilegal por parte de la empresa”. Respuesta del jugador El jugador respondió en sus redes sociales al Barcelona. “No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Como sabéis, hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse de ello, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios”, escribió. En este sentido, Dembélé, que puntualiza que hace cuatro años que “no contesta” ninguno de los “chismorreos” que surgen sobre su figura, sostiene que está totalmente “implicado y a disposición” del club y de Xavi Hernández. El Athletic apea al Barça de la Copa El Athletic de Bilbao sigue adelante en la Copa del Rey después de derrotar anoche en San Mamés al Barça en una eliminatoria que se decidió en la prórroga. Muniain, de penalti en el 105, marcó el 3-2 definitivo. Los vascos entran en el sorteo de cuartos, que se celebra hoy a las 12.30 horas.