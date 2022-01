Vuelve la Copa Gallaecia. El presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, y el vicepresidente Fernando Iglesias se desplazaron ayer a la localidad portuguesa de Braga para participar en una primera jornada de trabajo, aceptando así la invitación de las asociaciones de fútbol de los vecinos país, especialmente la invitación de la Asociación de Fútbol de Braga.

Así, y con motivo de los actos conmemorativos del centenario de la Asociación de Fútbol de Braga, la Copa Gallaecia formará parte del programa de actos previsto para los próximos meses de septiembre-octubre. En esta nueva edición de la Gallaecia Cup, además de los representantes gallegos aún por definir, competirán los equipos femeninos sub 14 de Braga, Bragança, Porto, Vila Real y Viana do Castelo. No obstante, la intención es que en las próximas ediciones participen también los equipos masculinos.