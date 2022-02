El Extremadura “camina, desafortunadamente, hacia la desaparición, si no encontramos una última y apremiante solución”. De ese modo finalizaba el comunicado que anoche emitía en sus perfiles sociales el club azulgrana y que no hace otra cosa que confirmar lo que se intuía: que el Extremadura no tiene soluciones. Una vez que Manuel Mosquera y su cuerpo técnico, además de todos sus jugadores, pudieron convencer al presidente de que ya no tenía sentido seguir así, Manuel Franganillo dio luz verde a la publicación de un comunicado que confirma el fracaso de todas sus negociaciones para hacer llegar dinero al club.