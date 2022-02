Queralt Castellet ha hecho historia esta madrugada en el 'halfpipe' en Pekín al conseguir la primera medalla de plata de una deportista española en unos de los Juegos Olímpicos de Invierno. La 'rider' catalana realizó una impresionante segunda ronda donde alcanzó una sensacional puntuación de 90,95 que le valió el subcampeonato olímpico por detrás de la inalcanzable representante estadounidense, la mejor de la actualidad, Chloe Kim, quien prácticamente dejó el oro sentenciado en la primera de sus tres actuaciones. La felicidad de la 'rider' era máxima, incluso se la veía feliz tapada con su mascarilla cuando explotó de alegría sobre el podio olímpico.

Castellet realizó una primera actuación discreta que tan solo le aseguró el que habría sido el décimo diploma en unos Juegos de Invierno. Pero el diploma, a los 32 años y en su quinta participación en unos Juegos, no era el objetivo para la de Sabadell. Se había concienciado y había dicho una y otra vez que ella iba a Pekín a por una medalla. "Tengo muchos sueños aún por cumplir y uno de ellos es una medalla en los Juegos". Y ese sueño se ha hecho realidad la madrugada de este jueves sobre la nieve artificial, que siempre engaña más que la natural, del escenario invernal de Pekín.

¡¡MEDALLA DE PLATA PARA QUERALT!! ¡¡MEDALLA PARA QUERALT CASTELLET! 👏👏👏



Cinco JJOO y 16 años después de su debut... @q_castellet logra el ansiado metal olímpico 🙏



🇪🇸 ¡HISTORIA DEL DEPORTE ESPAÑOL! 🇪🇸 pic.twitter.com/U9tkG3nyeC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 10 de febrero de 2022

“Después de haber realizado la primera ronda me han venido todos los nervios, toda la presión, todos los pensamientos de lo importante que es esto para mí. Pero, a la vez, creo que me ha provocado también una fuerza de no sé donde para sacar esa segunda ronda tan buena por la que tanto tiempo llevo trabajando, y ha salido, y con esto me han dado la medalla de plata”, aseguró en la zona mixta tras la entrega de las medallistas.

Dijiste que no te rendirías, que no dejarías de intentarlo. Eran tus quintos Juegos Olímpicos y has venido con la ilusión del primer día. ✨



❤️ Gracias, Queralt. Por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu pasión. #ElCorazónDeEspaña🇪🇸 late muy fuerte contigo. pic.twitter.com/MkTlUvP1Sw — Comité Olímpico Español (@COE_es) 10 de febrero de 2022

“La segunda posición detrás de Chloe, que es una 'rider' y deportista increíble es un honor muy grande para mi por lo que estoy muy orgullosa”, añadió con la medalla de plata colgada en el cuello.

Antes, feliz, mordiendo la tabla, transmitiendo los lógicos nervios desde China, esperó paciente la puntuación de los jueces al acabar su ya histórica segunda ronda. Como suele ser tradicional se quitaba la mejor y la peor puntuación. Pero al alcanzar la suma de 90 puntos esta deportista que lleva dando vueltas por el mundo desde que tenía 16 años, la misma que ha sabido sobreponerse a golpes muy duros, la que sigue viviendo al día lejos de contratos millonarios, ya sabía que ninguna de sus 10 rivales (excluyendo la estadounidense Chloe, que iba por delante) iba a quitarle la medalla olímpica.

España, en toda la historia de los Juegos de Invierno, solo ha logrado el oro de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972. Después su hermana Blanca Fernández Ochoa consiguió el bronce en Albertville 1992, y hace cuatro años en Corea se sumaron los bronces de Javi Fernández, en el patinaje artístico, e idéntico metal para Regino Hernández en el snowboard cross. Jamás, hasta esta madrugada, nadie se había vestido con la plata surgida de la nieve y el hielo. Queralt ha sido la primera.