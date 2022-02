Adri Castro (Cambre, 1998) disfruta de sus primeros días en Formentera, a donde se ha mudado con la ambición de crecer como futbolista y ascender a Primera Federación, tras cortar lazos con el Deportivo. La rescisión pone fin a ese sueño de niño de hacer carrera en el equipo en el que se formó, pero cree que la decisión es la adecuada para ambas partes, ya que considera que le vendrá bien salir de su “zona de confort”. El adiós llega tras dos renovaciones en poco tiempo con el Dépor y de no terminar de acompasar sus tempos a los del equipo blanquiazul para llegar al primer equipo

Equipo nuevo, el primero fuera de Galicia, pero plagado de excompañeros. ¿Cómo se siente?

Somos el team galleguizado. Están Iago (Novo), Javi (Sánchez), Nico (Manteiga) y parte del cuerpo técnico. También Kanoute. A Javi lo cuento como gallego, aunque sea de Mallorca, porque estuvo mucho tiempo con nosotros en A Coruña.

¿De dónde surgió la posibilidad de irse a Formentera y de cortar la relación con Arenteiro y Dépor?

Vino un poco por parte de los dos. Decidimos separar caminos. Míchel (Alonso) se enteró y aún hoy en día no sé cómo. Recibí la llamada y, como entre el Arenteiro y nosotros ya lo estábamos hablando, lo comenté y no había problema. Luego lo charlamos con el Deportivo para rescindir y llegamos a un acuerdo.

Unos meses antes había renovado su contrato con el Dépor. ¿Qué pasó para que poco tiempo después se cortase de manera tajante?

A mí la directiva que me renovó fue la anterior, la de Richard Barral. A lo mejor esta no tenía puestas tantas expectativas en mí. Son diferentes opiniones y no pasa nada. Cada uno tiene sus cosas. Hablamos y tomamos esta decisión, que era la mejor para las dos partes.

Más allá de la decisión del Dépor, ¿necesitaba usted también volar solo o salir para crecer?

Es la primera vez que salgo de Galicia, de la zona de confort, como digo yo. Para mí esto es bueno, es un paso adelante y creo que me va a ayudar a crecer mucho como futbolista y como persona también.

¿Cree que en el Dépor tuvo una oportunidad de verdad o no?

Hubiese querido tener más minutos. ¿Quién no lo habría querido? Rubén (De la Barrera) decidió darme la oportunidad, Fernando (Vázquez) también, en Zamora. Es verdad que coincidió que aquello era una pista de hielo y no un campo de fútbol, pero no es ninguna excusa. Considero que los dos confiaron en mí en mayor o menor medida porque si no fuese así, no habría estado todo el año entrenándome con ellos.

No hubo las oportunidades deseadas, pero ¿por qué no se volvió a ver al Adri Castro de Ourense?

Estoy de acuerdo. No quiero que sirva de excusa, pero al principio de temporada en el Dépor estaba un poco desestabilizado porque iba arriba y, de repente, el viernes bajaba y jugaba con el Fabril. Quieras o no era complicado porque los estilos de uno y otro equipo eran totalmente diferentes. Tanto el de Valerón con Fernando como el de Valerón con Rubén. Se me hizo difícil, aunque al final de temporada acabé bastante bien, adaptado. Los últimos minutos que tuve en Langreo conseguí hacer gol y los minutos de Soria fueron bastante buenos. La pena es que la liga acabó en ese momento, porque yo me veía con un buen nivel, me veía ya tranquilo, de otra forma.

Rescindir es cortar los vínculos, olvidarse de ese sueño de niño de jugar en el Dépor. ¿Le duele?

Llevo toda mi vida en el Dépor, a pesar de haber ido cedido a varios sitios. Es el club en el que me formé. Es difícil. ¿Qué voy a decir? Son caminos que hay que tomar a veces. Estoy de acuerdo con la decisión, estoy contento y espero que sea bueno tanto para el Dépor como para mí.

El Dépor quiere ser ahora un club cantera. ¿Nota ya el cambio?

Los chavales que está viniendo ahora tienen un nivelazo grande. Con Noel no llegué a jugar, pero sí con Trilli y Peke el año pasado en el Fabril y ya me parecían buenos jugadores. Ahora se les está dando esa bola que quizás necesita el jugador, esos partidos para que tenga confianza. Si tienes el nivel, obviamente vas a hacer las cosas bien. Noel está jugando de titular, hizo hace unas semanas un gol. El otro día es verdad que la gente se le echó un poco encima. Oigo cada cosa...

A la gente a veces se le olvida que tiene 18 años, ¿no?

Con esa edad están en Primera Messi y poco más. Es muy complicado. Lo entiendo porque también estuve ahí y es muy difícil entrar en una dinámica de un equipo como el Dépor, que es el Dépor, aunque esté en Primera RFEF. No es una coña.

¿Cuánto ha firmado en Formentera? ¿Qué espera de estos meses?

Firmé hasta junio. Es lo que me ofrecieron y me pareció bien. Ya se hablará. Si estoy a gusto y hay un proyecto bueno, me puedo quedar. Quiero jugar el play off y poder ayudar con goles. El Formentera está en una situación que no se esperaba, pero estamos en la segunda vuelta y estamos dando un paso al frente. Vamos líderes y lo que quiere el míster es intensidad, ser un equipo duro, el Coruxo de hace tres años, ese que casi hace play off.