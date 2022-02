Hacer una entrevista a un protagonista del fútbol implica, por desgracia, sentirse condenado al regateo. Futbolistas, entrenadores y presidentes han desarrollado el arte de eludir las cuestiones más espinosas, por mucho que se repregunte. Con Javier Tebas, en cambio, es distinto. El presidente de LaLiga no rehúye ninguna pregunta, tampoco ningún tema, ni deja la puerta abierta a varias interpretaciones. Tras algunas semanas de perfil más bajo, concede a El Periódico de España su primera entrevista a un medio de comunicación tras dos hitos claves para el fútbol español: la venta de los derechos de televisión para el ciclo 2022-26 y el acuerdo con CVC.

¿Cuál de estos dos procesos le quitó más el sueño?

Los dos me lo quitaron, como es normal. Eran dos asuntos muy diferentes, pero ambos de gran importancia. Aunque el tema de CVC estaba muy hablado con los clubes, me preocupaban todas las presiones que venían desde fuera. Esa Asamblea era muy importante, más tras la intoxicación informativa que se produjo desde el proyecto alternativo [en referencia a la propuesta de financiación impulsada por el Real Madrid], o no sé cómo lo llamaron. Y por otro lado estaba la incertidumbre de un ‘tender’, llevábamos tiempo trabajando, sabíamos que el modelo de explotación del fútbol español podía cambiar, pero no sabíamos si se iba a producir o no.

¿Llegó a pensar que el acuerdo con CVC podía decaer? Hizo muchos llamadas a los clubes los días anteriores.

La verdad es que no. Los clubes deben saber la opinión del presidente y los ejecutivos de LaLiga sobre cualquier aspecto y buscamos aclarar conceptos acerca de la diferencia entre CVC y lo que proponía Florentino Pérez, de ahí esas llamadas. Había que aclarar que lo que les vendían era un moto, no un coche.

¿Temen que la Justicia pueda tumbar la alianza?

Se han denegado ya medidas cautelarísimas y nosotros consideramos que el acuerdo es conforme a ley, como también lo opinan despachos jurídicos importantes. Y sobre la parte más importante de la impugnación del Real Madrid y los otros dos clubes, que es la referente a que se violan la Ley del Deporte y el RD de 2015, la Abogacía del Estado ya ha dicho que considera no es así.

Sin embargo, han negociado un crédito paralelo por si eso sucediera…

Si se produce una medida cautelar sobre el dinero que CVC ya ha entregado, lo que nos han dado se transformaría en un préstamo hasta que se solucionara. Hemos previsto una salvaguarda por si ocurriera, porque nos han dado ya 700 millones de euros que ya se están invirtiendo. Lo que busca Florentino Pérez con estas medidas es paralizar los actos que llevan a que todo llegue a buen fin. Buscaba que no se repartiera dinero, como antes buscaba asustar a CVC. Piense que el Real Madrid ha presentado más de 50 demandas a LaLiga.

Le han reprochado que el acuerdo con CVC le beneficia personalmente, porque le garantiza un puesto de relevancia en LaLiga durante más años de los que marca su mandato. Explíquese.

No se han leído el acuerdo, porque no es verdad. No me he garantizado nada, estoy sometido a las elecciones y no podré continuar dentro de dos años si no soy elegido.

Pero usted mismo aseguró que CVC quería blindar su continuidad en la estructura de LaLiga, fuera o no como presidente.

Eso se quitó, no se ha puesto en el acuerdo definitivo. Cuando ponen 2.000 millones de euros por un 8% de LaLiga, lo hacen tratando de asegurarse de que el equipo directivo actual continuará. Por eso se crea esa cláusula al principio, porque ellos lo quieren y porque es el acuerdo-modelo que utilizan este tipo de fondos en sus operaciones. ¿Que eso crea problemas, que el hecho de que fuese yo generaba intoxicación y mal rollo? Pues pedí que se eliminara y se hizo. El que venga después si tendrá esa garantía.

Entonces, si deja de ser presidente en 2024, usted no cobrará nada ni tendrá ningún cargo derivado del acuerdo con CVC. ¿Es así?

Es así. Quien venga, asumirá la dirección general de la compañía creada con CVC (LaLiga Impulso) y se cumple el plan de negocio podrá permanecer incluso después de ser presidente.

Ya que estamos: ¿Se presentará a la reelección en 2024?

Tengo voluntad de continuidad, pero veremos qué pasa estos dos años. CVC ha depositado una gran confianza en el grupo gestor actual y mientras los clubes y CVC consideren que debo seguir al frente de LaLiga, lo haré. Dos años, tres, cuatro… Ellos tendrán que decir.

¿Cuál es el compromiso mínimo de CVC?

Más de tres años, si no me equivoco, pero van a estar más. Se filtró que a los siete se van a ir, pero no es verdad. A partir de los tres años podrían hacerlo, pero no lo harán, porque no tendrían réditos, estarán mucho más tiempo. Cuando uno se presenta a un cargo de estos, percibes si quieren que sigas, y la percepción, ahora mismo, es que sí.

¿Ve posible que el Barça se sume ahora, tras la salida de Ferran Reverter, al acuerdo con CVC?

No lo sé, habrá que preguntárselo al Barcelona. Lo que tengo muy claro es que Ferran Reverter era opositor a CVC y LaLiga y me consta que no me tenía mucho cariño. Es un ejecutivo que en muy poco tiempo se había puesto a saber de todo. Venía de Mediamarkt, de un mundo de logística, lavadoras y televisores, llega al Barça y ya sabía de derechos de televisión, de la política del fútbol… ¡De todo! Y así ha llevado al Barça a una situación complicada. No digo en lo económico, que de eso sí sabía, pero creo que en el ámbito comercial, político e institucional ha llevado al Barça a una situación difícil y complicada.

¿Le satisface que Reverter haya salido del Barça?

Por el Barça, que me preocupa, sí. Ahora habrá que ver quién le sustituye, no vayamos a ir de Guatemala a Guatepeor. Pero si el Barcelona sabe reconducir la situación y asume que tiene que hacer ciertas cosas para superar su crisis económica y crecer, le irá bien. Y a LaLiga le interesa que al Barça le vaya muy bien, porque no puede ser que uno de los dos clubes más importantes del mundo esté así. Arriesgó antes de la pandemia y después las medidas que ha tomado para salir no son las adecuadas.

Continúe.

No aceptar el tema de CVC o meterse en un proyecto con la Superliga que no le suma nada. “Nos van a dar 700 millones”, me decía Laporta a mí. “Jan, no sé cómo os podéis creer estas cosas”, le contesté.

¿Cree que el enfrentamiento con el Barça es reconducible sin él?

Yo enfrentamiento… eso dependerá de ellos. Yo siempre he mantenido contacto con Laporta, pero no puedo marcar la línea del Barcelona. La actual es de confrontación con LaLiga y con sus clubes, que son los que apuestan por el proyecto de CVC. ¿En qué le beneficia? ¿Le está aportando algo?

¿Cree que esa marcha atrás del Barça con CVC en agosto fue un recurso instrumental para justificar la marcha de Messi?

No. La negativa a CVC viene por las presiones a Reverter, que era el hombre de Florentino en el Barcelona, o al menos una persona próxima a Florentino, y por eso decidieron salir.

¿Han percibido impacto económico para la competición tras el adiós de Messi? ¿Lo habrá?

No. Cero. Una salida puntual de una estrella o de dos, como pasó con Cristiano, no afecta. Fíjate, la Serie A no creció con Cristiano. Acabamos de firmar ocho años con ESPN, ¿crees que saben quién jugará en LaLiga dentro de ocho años? Ni ellos ni nadie. Pero saben que es una liga solvente económicamente y que siempre habrá buenos jugadores.

LaLiga es la gran liga europea que menos ha invertido en fichajes desde el arranque de la pandemia. ¿A qué lo achaca?

Hay que entender la idiosincrasia y la manera de funcionar de cada país: en la Serie A, por ejemplo, muchos traspasos son trueques, sin dinero real de por medio, solo para arreglar las cuentas de resultados. Y hay que pensar que el Madrid y el Barça han salido de la ecuación y que el Madrid lo ha hecho porque ha querido, por su buena gestión económica. No me parece un criterio… Me gustaría más que se comparara las pérdidas de los clubes.

Adelante.

La Premier es la que ha tenido más pérdidas, después Francia, Italia, Alemania y la que menos ha perdido en toda la pandemia es LaLiga.

¿Por qué?

Porque no hemos hecho fichajes, porque hemos bajado los salarios de los jugadores cuando había que hacerlo… Porque se ha gastado menos, en definitiva. El Madrid ha dado pérdidas cero en pandemia mientras el Manchester City ha tenido 240 millones, el PSG 300, la Juventus 200… En global, somos la liga europea que menos dinero ha perdido y con mucha diferencia.

Hablemos ahora del acuerdo para la venta de los derechos televisivos: ¿Qué hará LaLiga si la CNMC no permite a Telefónica firmar por cinco años?

Pues ya nos sentaremos con Telefónica y veremos qué hacemos, pero no hay más. Ya veremos, no es algo que nos preocupe en estos momentos.

¿Habría preferido que Telefónica quedara fuera de la ecuación?

No. Telefónica lleva muchos años con el fútbol y no podemos prescindir del único y mejor distribuidor de fútbol que hemos tenido hasta ahora, sería un error. Nosotros queremos estar con Telefónica, aunque con otro sistema de distribución, porque el actual nos ha penalizado un millón de suscriptores en los últimos tres años.

Pero el sistema de distribución, como es lógico, lo decide la propia Telefónica.

Sí, pero ahora solo tiene cinco partidos por jornada, los otros cinco los tiene Dazn y seguro que va a haber un cambio. Dazn venderá al menos esos cinco partidos a quien solo quiera ver fútbol, sin necesidad de contratar un paquete con banda ancha y móvil. Tal y como se ha resuelto el 'tender', se va a producir un cambio en la manera en que el fútbol llega al consumidor. Pero todavía hay muchas cuestiones en el aire, veremos cómo se desarrollan las negociaciones entre ambos, de las que por cierto no tengo ni idea.

¿Le gustaría que el acuerdo Telefónica-Dazn fuera bidireccional y Dazn pudiera comercializar toda LaLiga por su cuenta?

Nosotros queremos que cuanto más se distribuya el fútbol y a más gente pueda llegar, mejor. Cuantos más operadores y telecos lo den, mejor.

¿Realizó Relevent una oferta competitiva para adquirir los derechos?

Sí, lo que pasa es que había una parte de riesgo que debíamos asumir nosotros. Era una apuesta importante durante los tres primeros años, muy similar a la de Telefónica y Dazn, pero su propuesta recogía reevaluar el precio del cuarto y el quinto año en función del rendimiento de los tres primeros. No suponía un gran riesgo, pero no era superior a otras ofertas y Relevent partía con el hándicap de la distribución, que todavía no la tiene en España, frente a Telefónica y Dazn.

¿Qué otros agentes entraron en la puja?

Mediapro entró, pero no llegó a cifras interesantes, era un importe significativamente menor. Amazon no lo hizo, me consta que tuvo interés y realizó llamadas para analizar bien la situación, pero decidió no entrar.

La novedad de esta tender es que LaLiga asume los gastos de producción de los partidos. ¿A qué cantidad aproximada por temporada ascienden esos gastos?

Producir solo los partidos, en Primera División, estará sobre 18 millones de euros por temporada, no nos va a costar más. Y nosotros distribuimos un canal con partidos y postpartidos, pero seguramente Dazn y Telefónica querrán sus propios comentaristas y su propio producto. No pasaremos en total de 25-28 millones de euros al año. Y hay cuestiones que ya pagaba LaLiga, como puede ser la cámara aérea.

Entonces, dado que la cifra total pasa de 983 millones a 990, ¿LaLiga ha perdido valor?

No, en absoluto. Los datos son los que dijimos. Y le digo una cosa, aquí todo el mundo, incluyendo Telefónica, Orange y medios de comunicación, decían que valíamos 600 millones y ha resultado que valemos 990. A ver dónde están ahora los gurús que decían que nos íbamos a pegar una piña… Y yo no es que fuera más listo que los demás, es que me pagan por conocer el mercado y saber cómo está. Por eso estaba seguro de que íbamos a igualar. Otros igual hablaban más de su deseo que de lo que sabían.

LaLiga y la RFEF han puesto freno a su enfrentamiento público casi diario. ¿Refleja eso una mejora de relaciones?

Yo sigo pensando lo mismo, no he cambiado en nada. Mientras la RFEF no se meta con competencias de LaLiga, trabajaremos en la coordinación que marca el convenio. Si vienen a tocar los lunes, los viernes, los horarios de verano... Ahí sí nos enfadamos. Es una tema ya finalizado judicialmente, lo hemos ganado, y quizá por eso parece que hay menos conflicto.

¿Llevarán al Supremo la disputa de partidos de LaLiga fuera de España o renuncian ya a ese plan?

No lo he visto aún con la asesoría jurídica, pero imagino que sí iremos al Supremo. En todo caso, no está ni entre nuestras 25 prioridades estratégicas llevar partidos a EEUU. Llegará otro presidente de la RFEF que nos dejará, o el actual cambiará de opinión, o la justicia nos dará la razón, pero ahora no nos preocupa. Es una pena y es incoherente que pase esto cuando se lleva la Supercopa fuera de España, que es algo que a mí me parece bien. Podría criticar que sea a Arabia Saudí, pero no voy a entrar en esto, ya está así hasta 2029 creo, está bien pagado… La filosofía está bien.

¿La Superliga está muerta?

No. Florentino nunca pierde, lo conozco hace muchos años. La Superliga no es un torneo, es un concepto de hace muchos años consistente en que los grandes clubes de Europa deben decidir y mandar en el fútbol mundial.

¿Está perdida la batalla por el cumplimiento del Fair Play de clubes como City y PSG?

No, de hecho espero que en el próximo Comité Ejecutivo de la UEFA se apruebe un nuevo Fair Play financiero, con cambios importantes para apretar más a estos clubes-estado.

Pero el problema no ha sido tanto la norma de la UEFA, como que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) ha dejado sin efecto los castigos aplicados.

También trabajamos para que eso no vuelva ocurrir. Uno de los objetivos que me planteo para la temporada que viene es que el mundo del fútbol se aparte del TAS.

¿Cómo?

Poniendo otros órganos arbitrales. Ahora es obligatorio ir al TAS, que para mí y para muchos no es un órgano independiente. Lo ideal sería que cuando haya algo que recurrir de UEFA o FIFA se pueda recurrir a la Cámara de Comercio de Zúrich, a la de París… Que se puedan elegir otros tribunales de arbitraje. Empieza a haber buena recepción con este planteamiento, el Gobierno suizo solo obliga a que FIFA y UEFA tenga un órgano arbitral de decisión fuera de su entorno, pero no obliga a que sea el TAS.

¿Puede hacer o hace algo LaLiga para que el Rayo mejore las condiciones de su equipo femenino y sus equipos de cantera?

Hablamos mucho con el Rayo de que tienen que cambiar muchas cosas en el club. Deben adecuarse a lo que es un club del siglo XXI: una mejor estructura de personal, un estadio en mejores condiciones, mayor estructura de fútbol femenino y cantera...

La Serie A italiana está en busca de un nuevo presidente. ¿Le han vuelto a llamar?

Esta vez, no, al menos de momento. Suelen tardar tiempo en saber qué perfil de presidente buscan y ahora hay un conflicto importante entre clubes y con la federación.

¿Le decimos a la Serie A que le llamen por si acaso o que ni se molesten?

Mejor que ni se molesten, yo estoy muy bien aquí.