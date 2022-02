El Extremadura, rival del Deportivo, jugará este sábado su partido de liga ante la Cultural Leonesa, a las 17.00 horas en el Francisco de la Hera. Lo hará de manera “obligada” para que sus futbolistas y técnicos no tengan consecuencias laborales y jurídicas a la hora de no presentarse a sus puestos de trabajo. Así lo ha declarado el propio plantel en un comunicado leído en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Almendralejo, donde estaba programado el entrenamientos de este viernes que finalmente no han completado.

Los capitanes Luis Peteiro y Alex Murillo, con todos los chavales del equipo respaldándoles por detrás, han leído un comunicado en el que aseguran que Manuel Franganillo, el presidente del club, les había prometido que las soluciones a los graves problemas económicos que atraviesan llegarían antes del partido ante el Calahorra. El compromiso de los jugadores era estar dos partidos a la espera, el del Sanse y el Calahorra. Pero no ha habido soluciones. Ahora jugarán por recomendación del sindicato de futbolistas AFE, pero quedan en manos de que el presidente y el administrador concursal, Bernardo Silva, les ofrezcan algún tipo de solución. Por lo tanto, habrá partido este sábado en Almendralejo, aunque en unas condiciones muy difíciles y que podría ser el último.