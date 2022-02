Hacer una entrevista a un protagonista del fútbol implica, por desgracia, sentirse condenado al regateo. Futbolistas, entrenadores y presidentes han desarrollado el arte de eludir las cuestiones más espinosas, por mucho que se repregunte. Con Javier Tebas, en cambio, es distinto. El presidente de LaLiga no rehuye ninguna pregunta, tampoco ningún tema, ni deja la puerta abierta a varias interpretaciones.

¿Qué le quitó más el sueño, la venta de los derecho de televisión para 2022-26 o el acuerdo con CVC?

Los dos. Eran dos asuntos muy diferentes, pero de gran importancia. Aunque el tema de CVC estaba muy hablado con los clubes, me preocupaban todas las presiones que venían desde fuera. Esa Asamblea era muy importante, más tras la intoxicación informativa que se produjo desde el proyecto alternativo, o no sé cómo lo llamaron. Llevábamos tiempo trabajando, sabíamos que el modelo de explotación del fútbol español podía cambiar, pero no sabíamos si se iba a producir o no.

¿Llegó a pensar que el acuerdo de CVC podía decaer?

La verdad es que no. Los clubes deben saber la opinión del presidente y los ejecutivos sobre cualquier aspecto y buscamos aclarar conceptos acerca de la diferencia entre CVC y lo que proponía Florentino Pérez, de ahí las llamadas previas. Había que aclarar que lo que les vendían era un moto, no un coche.

¿Cuál es el compromiso mínimo?

Más de tres años, si no me equivoco, pero van a estar más. Se filtró que a los siete se van, pero no es verdad.

¿Temen que la Justicia pueda tumbar la alianza?

Se han denegado ya medidas cautelarísimas y nosotros consideramos que el acuerdo es conforme a ley, como también lo opinan despachos jurídicos importantes. Y sobre la parte más importante de la impugnación del Real Madrid y los otros dos clubes, que es la referente a que se violan la Ley del Deporte y el RD de 2015, la Abogacía del Estado ya ha dicho que considera que no es así.

Le han reprochado que el acuerdo con CVC le beneficia personalmente, porque le garantiza un puesto de relevancia en LaLiga durante más años de los de su mandato.

No se han leído el acuerdo, porque no es verdad. No me he garantizado nada, estoy sometido a las elecciones y no podré continuar dentro de dos años si no soy elegido.

Pero usted mismo aseguró que CVC quería blindar su continuidad en la estructura de LaLiga, fuera o no como presidente.

Eso se quitó, no se ha puesto en el acuerdo definitivo. Cuando ponen 2.000 millones de euros por un 8% de LaLiga, lo hacen tratando de asegurarse de que el equipo directivo actual continuará. Por eso se crea esa cláusula al principio, porque ellos lo quieren y porque es el acuerdo-modelo que utilizan este tipo de fondos en sus operaciones. ¿Que eso crea problemas? Pues pedí que se eliminara y se hizo. El que venga después sí tendrá esa garantía.

Entonces, si deja de ser presidente en 2024, usted no cobrará nada ni tendrá ningún cargo derivado del acuerdo con CVC. ¿Es así?

Es así. Quien venga, asumirá la dirección general de la compañía creada con CVC y si cumple el plan de negocio podrá permanecer incluso después de ser presidente.

¿Se presentará a la reelección?

Tengo voluntad de continuidad, pero veremos qué pasa estos dos años. CVC ha depositado una gran confianza en el grupo gestor actual y mientras los clubes y CVC consideren que debo seguir al frente de LaLiga, lo haré. Dos años, tres, cuatro... Ellos tendrán que decir.

¿Ve posible que el Barça se sume ahora, tras la salida de Reverter?

No lo sé, habrá que preguntárselo al Barcelona. Lo que tengo muy claro es que Reverter era opositor a CVC y LaLiga y que no me tenía mucho cariño. Es un ejecutivo que en muy poco tiempo se había puesto a saber de todo. Venía de Mediamarkt, de un mundo de logística, lavadoras y televisores, llega al Barça y ya sabía de derechos de televisión, de la política del fútbol... Y así ha llevado al Barça a una situación complicada.

¿Le satisface que Reverter haya salido del Barça?

Por el Barça, que me preocupa, sí. Ahora habrá que ver quién le sustituye, no vayamos a ir de Guatemala a Guatepeor. Pero si el Barcelona sabe reconducir la situación y asume que tiene que hacer ciertas cosas para superar su crisis económica y crecer, le irá bien. Y a LaLiga le interesa que al Barça le vaya muy bien.

LaLiga es la gran liga europea que menos ha invertido en fichajes desde el arranque de la pandemia.

Hay que entender la idiosincrasia y la manera de funcionar de cada país: en la Serie A, por ejemplo, muchos traspasos son trueques, sin dinero real de por medio, solo para arreglar las cuentas de resultados. Y hay que pensar que el Madrid y el Barça han salido de la ecuación y que el Madrid lo ha hecho porque ha querido, por su buena gestión económica. No me parece un criterio... Me gustaría más que se comparara las pérdidas de los clubes.

Adelante.

La Premier es la que ha tenido más pérdidas, después Francia, Italia, Alemania y la que menos en toda la pandemia es LaLiga

¿Por qué?

Porque no hemos hecho fichajes, porque hemos bajado los salarios de los jugadores cuando había que hacerlo... Porque se ha gastado menos. El Madrid ha dado pérdidas cero en pandemia mientras el Manchester City ha tenido 240 millones, el PSG 300... Somos la liga europea que menos dinero ha perdido.

Hablemos ahora del acuerdo para la venta de los derechos televisivos: ¿Qué hará LaLiga si la CNMC no permite a Telefónica firmar por cinco años?

Pues ya nos sentaremos con Telefónica y veremos qué hacemos, pero no hay más. No es algo que nos preocupe en estos momentos.

¿Habría preferido que Telefónica quedara fuera de la ecuación?

No. Telefónica lleva muchos años con el fútbol y no podemos prescindir del único y mejor distribuidor de fútbol que hemos tenido hasta ahora, sería un error.

LaLiga y la RFEF han puesto freno a su enfrentamiento público casi diario. ¿Refleja eso una mejora de relaciones?

Yo sigo pensando lo mismo, no he cambiado en nada. Mientras la RFEF no se meta con competencias de LaLiga, trabajaremos en la coordinación que marca el convenio. Si vienen a tocar los lunes, los viernes, los horarios de verano... Ahí sí nos enfadamos. Es una tema ya finalizado judicialmente, lo hemos ganado, y quizá por eso parece que hay menos conflicto.

¿La Superliga está muerta?

No. Florentino nunca pierde, lo conozco hace muchos años. La Superliga no es un torneo, es un concepto de hace muchos años consistente en que los grandes clubes de Europa deben decidir y mandar.