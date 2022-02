El Real Unión se situó ayer a seis puntos del Deportivo gracias a su victoria (2-1) ante la SD Logroñés. Los irundarras encadenan cinco jornadas sin perder y se enganchan a los puestos de play off. En ellos sigue el Celta B, que empató sin goles en el campo de la UD Logroñés y es tercero en la tabla a cinco puntos del equipo coruñés, que esta tarde recibe en Riazor al Calahorra. El Extremadura, por su parte, prolonga su agonía y ayer cayó goleado en casa ante la Cultural Leonesa (1-3).

Apenas 450 personas para despedir al conjunto azulgrana en el que podría haber sido el último partido de su historia. La peor entrada en el Francisco de la Hera de la última década, aunque quedará el consuelo de que los que fueron ovacionaron a los chavales que han estirado la vida del Extremadura hasta el límite y más allá. Los aplausos y despedidas al término del encuentro entre el sector más fiel de la afición y los jugadores quedarán como un adiós anticipado para el recuerdo ante lo que irremediablemente se avecina, que es la desaparición del club, si no ocurre un milagro económico en los próximos días.

Ya no habrá más partidos sin dinero, entre otras cosas porque el 24 de febrero expira el plazo para que el Extremadura UD envíe al juzgado el recurso para frenar la liquidación. Y el administrador no enviará nada si no hay dinero en cuenta. Por lo tanto, sin ese milagro, la derrota ante la Cultural Leonesa en Almendralejo por 1-3 pudo ser el último partido. Tuvo poca historia. Parecía casi improbable que este Extremadura, repleto de chavales, pudiera hacer cosquillas a una Cultural Leonesa que se presentó en Almendralejo con 23 jugadores. El Extremadura, con lo puesto. Sus ocho profesionales más seis juveniles. Y a jugar, que es lo importante. Casi por encima del resultado. La Cultural no quiso problemas y llevó la batuta del partido desde el minuto uno. Ander Vitoria, con dos goles, lideró el triunfo de los leoneses.