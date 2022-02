El Palacio de los Deportes de Riazor será el próximo martes día 1 de marzo el escenario del regreso del Coruña Corre en pista, un circuito para revalorizar el atletismo no solo popular, con las carreras en los barrios, sino el que se celebra sobre un tartán. Los clubes de la ciudad, Marineda Atlético, la Mochila del Deporte, Riazor Coruña y Coruña Comarca, en colaboración con el Concello, vuelven a poner en marcha esta competición que se desarrollará a lo largo de todo el día.

Por la mañana será el turno para las categorías de menores, es decir, de sub 14 para abajo; mientras que por la tarde saltarán a la pista los atletas de sub 16 a absolutos. Habrá carreras de 50 metros y 50 vallas, 300, 600, 800 y 1,500 —estas últimas solo a partir de sub 16— además de los concursos de altura, longitud y peso. Pueden participar todos los atletas con ficha de la Federación Gallega y que hagan la inscripción y se seguirá un protocolo COVID.