El Dépor aguarda que Noel y Trilli estén hoy de vuelta en Abegondo después de estar concentrados con la selección española sub 19 y de afrontar ayer un amistoso ante Noruega (2-0). El delantero disfrutó de 18 minutos saliendo desde el banquillo y el lateral se quedó sin saltar al césped, algo que de manera indirecta favorece al propio Dépor que vio como el canterano estaba justo físicamente en los últimos duelos y que aguarda que Víctor ultime su regreso tras una lesión. Otro de los futbolistas que estaba contando paera Santi Denia, pero que no entró en esa última citación fue Dani Barcia. El central gozó de más protagonismo que Trilli y Noel López con el combinado español en muchos momentos de los últimos meses, aunque ahora no fue de la partida en las sesiones de esta semana.