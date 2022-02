La selección española de baloncesto venció anoche a la de Ucrania por 88-74 en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre de Córdoba en un partido en el que las principales protagonistas fueron las emociones debido al conflicto bélico que sufre el territorio ucraniano con Rusia.

Un partido que, desde el principio, se notó que era especial, y no por lo deportivo, ya que el público del Palacio de Vista Alegre dedicó una emocionante ovación a la selección ucraniana tanto cuando pisó por primera vez la pista cordobesa como después de sonar su himno. Y antes del juego, se guardó un minuto de silencio por las víctimas El pívot ucraniano Artem Pustovyi llevaba en la mejilla escrito un rotundo No war (no a la guerra).