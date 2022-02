Por enésima vez, la plantilla del Extremadura UD ha explotado ante la grave situación que viven sus jugadores dentro del club. Asesorados y acompañados por miembros de la AFE, los capitanes del primer equipo, Álex Murillo y Luis Peteiro, anunciaron oficialmente ayer que los profesionales de la primera plantilla están en huelga desde hoy a las doce de la noche, por lo que no jugarán el partido de mañana en tierras gallegas ante el Racing de Ferrol. Esto supondrá una segunda incomparecencia del equipo en competición y, por tanto, su expulsión de la categoría a instancias del reglamento de la Real Federación Española de Fútbol. Si esto se produce, sería el final dramático de un club que vive permanentemente en una agonía durante los últimos meses.

La huelga es una realidad y, al mismo tiempo, es un órdago del plantel al presidente Manuel Franganillo, que todavía sigue buscando un milagro económico de 3,5 millones de euros que salve la situación. De hecho, los jugadores han dejado abierta la posibilidad de desconvocar la huelga si el dinero llegara antes del sábado, aunque no parece probable que esto se produzca. Según ha podido saber este periódico, el presidente sigue negociando, al menos, con un par de grupos inversores para obrar el milagro económico. Uno de estos grupos podría tener empresarios mexicanos y argentinos. No obstante, el entorno del plantel ya no se cree nada, sobre todo porque han sido muchas las promesas incumplidas por parte de la directiva del club durante el último año.

Álex Murillo, el actual capitán, ha dejado claro que “no queremos ser los responsables de lo que ocurra. Nos propusieron un reto hasta el partido del Calahorra y lo hemos cumplido con creces. Nos prometieron que nos darían la carta de libertad tras ese partido si no llegaban soluciones y eso no ha pasado. Es nuestra única medida de presión”.

Rivas denuncia condiciones “infrahumanas”

Diego Rivas, de AFE, señaló que “los culpables no son los jugadores, sino más bien son las víctimas”. Y alertó de las condiciones “infrahumanas” en las que están viviendo los chavales que deben quedarse en la residencia de jugadores. “No tienen comida y no existe ningún tipo de limpieza. Incluso tienen que comprar agua solamente para los baños”, denuncia.

Lo cierto es que la residencia de jugadores ha sido comidilla de debate en toda la localidad durante las últimas semanas. En los últimos días se han podido ver a personas descargando cajas con material. Las dueñas de la residencia han denunciado impagos por parte del club en el alquiler del inmueble y están “desesperadas” ante una situación en la que también se sienten damnificadas.

Otro de los capitanes como Luis Peteiro dijo que “estos problemas ya los estamos arrastrando a casa y hay discusiones con padres, hermanos o parejas. Hay un momento donde uno tiene que tomar decisiones y parar”. El lateral madrileño ha ido más allá al asegurar que “nosotros somos unos niños y lo que queremos es ser felices jugando a la pelota, que es lo que más nos gusta. Y la verdad es que ahora no estamos siendo felices”.

El club tiene hasta hoy para recurrir la sentencia de liquidación ante la jueza de lo mercantil de Badajoz y alargar aún más dicho proceso. No obstante, Franganillo ya sabe que si no encuentra dinero por la vía urgente, los jugadores no se montarán en el autocar con destino a Galicia y el equipo, irremediablemente, será descalificado de la Primera RFEF. Si esto ocurre, pero el proceso de liquidación se paraliza por el recurso pueden ocurrir dos cosas. Que la jueza de lo mercantil no admita a trámite el recurso y, por lo tanto, la liquidación vaya adelante en su proceso (que puede durar meses) o bien que finalmente se encuentren recursos económicos in extremis para salvar al club de la liquidación y el Extremadura UD pudiera arrancar el próximo año en Segunda RFEF.

Hay un problema añadido para el Extremadura UD en caso de salvarse de la liquidación, pero siendo descalificado. Y es que el año que viene tendría una sanción por reglamento de no poder ascender de categoría en el primer año de Primera RFEF. Eso, ciertamente, complica las cosas para hacer un proyecto interesante y, más bien, tendría que ser un proyecto pasajero.

Pero hay más. A partir de diciembre de 2022, si el Extremadura UD sigue adelante, tendría que empezar a hacer frente al pago del convenio firmado con los acreedores, cuyo montante global está cuantificado en más de cuatro millones de euros. Es cierto que el pago a acreedores es a diez años, pero una cuota importante en Segunda RFEF sería una losa importante para el proyecto. Analizada la situación desde cualquier prisma, parece que seguir adelante con el Extremadura UD parece una locura e, incluso, puede rozar la temeridad económica. Pero todo puede pasar en una entidad que ahora mismo está descabezada y sin planes.