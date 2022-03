Hasta la pasada temporada una falta en el área a favor del Barça era sinónimo de peligro. Leo Messi logró 50 goles así con la camiseta azulgrana, una especialidad en la que brilló especialmente en sus últimas temporadas, provocando que los técnicos rivales tuvieran que tirar de ingenio para intentar desactivar la efectividad del lanzador argentino. Colocando jugadores junto a los palos o, para combatir sus disparos bajo la barrera, poniendo a un futbolista tumbado en el suelo. Ahora, pese a que esta costumbre se mantiene, el peligro se ha disipado. Desde que Leo marcó la última en Mestalla el 2 de mayo, el Barça aún no ha conseguido ninguno. Una racha negra que ya asciende a 42 partidos, los cuatro últimos del curso pasado y los 38 de este, en el que el casillero sigue en blanco.

El mal fario estuvo a punto de romperse el pasado jueves ante el Galatasaray. Corría el minuto 25 cuando Pedri, después de deshacerse de rival con un deliciosa ruleta, se fue como un rayo hacia la portería antes de ser derribado por Kutlu. Memphis Depay cogió el balón, lo colocó con mimo y sin apenas coger carrerilla, apenas un par de pasos, lanzó un derechazo que iba camino en la portería de Iñaki Peña. Pero el canterano azulgrana lo repelió con la palma derecha, iniciando su festival en su antigua casa.

¿Son estos los 3⃣ mejores goles de falta de Leo #Messi?



Escoge el MEJOR GOL entre estas 50 dianas 👇 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 de mayo de 2021

'Casting' de lanzadores

Memphis, avalado por los goles que había marcado a balón parado con Países Bajos y el Olympique de Lyon, había empezado la temporada siendo el encargado de botar las faltas. Pero hasta que se lesionó no logró transformar ninguna. En su ausencia Piqué, Alba y Alves probaron fortuna, aunque sin éxito. "Es algo que hemos estado trabajando en el entrenamiento. Es cierto que no tenemos a un especialista claro, pero sí a muchos jugadores que pueden tirar muy bien las faltas, es algo que hay que ensayar", decía Xavi, en ausencia de Depay. El técnico señalaba que Pedri, Ferran Torres o De Jong también las chutan muy bien en los entrenamientos, aunque no se animen en partidos oficiales. "El propio Messi no tiraba faltas hasta que Tito Vilanova le dijo con 20 o 21 años que probara y luego se convirtió en el mejor lanzador de faltas de los últimos años". Recuperado el delantero neerlandés, volverá a ser el encargado de tirarlas cuando esté en el campo. Habrá que ver si es él o quién y cuándo logrará poner fin al maleficio.