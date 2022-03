María Fernández cerró ayer el Campeonato de España sub 20 en pista cubierta, que se disputó en Antequera (Málaga), con la medalla de bronce en la prueba de 400 metros lisos. La atleta coruñesa, criada deportivamente en el Riazor pero que ahora compite por el Universidad de León, corrió la distancia en 55.95 segundos, prácticamente su mejor marca personal, para subir al podio nacional. Segunda medalla para el atletismo coruñés después de la plata lograda por Hugo Vázquez, del Marineda Atlético, el sábado en 60 vallas.

Fernández Bouza ya se postuló como una de las favoritas al podio en las semifinales. Ganó la suya con autoridad, con 57.32 segundos, todavía con margen de mejora. Pasó a la final con la cuarta mejor marca de las eliminatorias. En la lucha por las medallas, solo le superaron Berta Segura (54.19) y Rocío Arroyo (55.13). Otro coruñés en liza ayer fue Javier Jiménez (Sada) en las semifinales de 60, séptimo con 7.21.

Récord sub 20

El récord gallego batido el sábado por Hugo Vázquez al colgarse la medalla de plata en 60 metros vallas es el sub 20 y no el absoluto como se publicó en este periódico. Los 7.84 segundos mejoraron los 7.88 que él mismo poseía desde hace unas semanas. La plusmarca autonómica absoluta es de David Rodríguez desde 1998 con un tiempo de 7.86; pero el tiempo del coruñés no es válido para batir este récord porque las vallas no están situadas a la misma altura en la categoría sub 20 que en la absoluta.