Paula Badosa se ha colocado a dos partidos de repetir el título en Indian Wells que conquistó el pasado mes de octubre cuando el torneo se desplazo a esta fecha por el covid-19. La tenista catalana se ha impuesto a la canadiense Leylah Fernández por un doble 6-4 y ya está en los cuartos de final del Masters 1.000 californiano donde este jueves (20.00 horas, Teledeporte y Tv2) se enfrentará a la tenista rusa Veronika Kudermertova (24 mundial).

La tenista catalana ha vuelto a mostrar sobre la pista su carácter luchador para deshacerse de la joven canadiense, de 19 años y finalista el año pasado del Abierto de Estados Unidos. Badosa se ha impuesto en 1 hora y 44 minutos en un partido muy igualado en el que la tenista gerundense se ha apuntado el primer set tras hacer el 'break' (5-4) y en el segundo (3-2).

"Ha sido un partido muy igualado y hoy el saque fue determinante. Las dos estábamos jugando bien, siendo agresivas y creo que he sabido jugar algo mejor en los momentos decisivos", ha explicado . A sus 24 años, Badosa atraviesa el momento más dulce de su carrera, es séptima en el ránking de la WTA y mantiene vivo el sueño de hacer doblete en Indian Wells, algo que solo ha logrado la legendaria Martina Navratilova (1990 y 1991).

Cambio de mentalidad

Badosa ha destacado que su espíritu de lucha ha sido determinante en su evolución tenística. "Antes me frustraba y no podía controlar mis emociones, ahora lucho por cada punto sin importar las sensaciones que tenga" , ha explicado recordando su turbulento pasado tenístico, cuando estuvo a un paso de dejar el tenis hace cuatro años.

"Había muchas cosas que no iban bien, entonces . No lo sé. Intento pensar en positivo y quiero pensar que quizá eso me ayudó a ser la persona que soy ahora. No lo sé si es cierto o no, pero quiero pensarlo así. Creo que tal vez me hizo más fuerte", detalló antes de decir que ahora sí siente que está "rodeada del equipo perfecto" y acompañada por "las personas perfectas".

Los cuartos de final

Junto a Badosa y Kudermertova, que se deshizo de la checa Marketa Vondrousova por 7-6 (9-7), 6-7 (5-7) y 7-5, el resto de cuartos de final enfrentarán a Simona Halep ante Petra Martic, Iga Swiatek contra Madison Keys y a Maria Sakkari frente a Elena Kybakina, un de estas dos últimas tenistas podría ser la rival de Badosa en semifinales.