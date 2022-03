La gira de tierra que soñaba Rafael Nadal para preparar Roland Garros se ha complicado de golpe por la lesión en las costillas sufrida en Indian Wells que le obligará a parar entre cuatro y seis semanas. “Estoy hundido y triste”, escribía en las redes sociales el actual número 3 mundial. Sufre una “fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo”, según determinaban las pruebas efectuadas por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro, realizadas ayer.

“Después el inicio de temporada que he tenido tan bueno, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados”, lamentó Nadal en las redes sociales.

Nadal no estará en Barcelona pero tampoco en la semana anterior en Montecarlo (10 al 17 de abril), donde jugará Novak Djokovic. Si todo va bien, reaparecerá en Madrid (1 al 8 de mayo), un torneo que por la altura sobre el nivel del mar no le sirve de referencia de cara Roland Garros (22 de mayo al 5 de junio). Nadal se lesionó en las semifinales de Indian Wells ante Carlos Alcaraz. “Cuando respiraba era como si se me clavara una aguja en el pecho”, dijo tras perder la final ante Taylor Fritz.