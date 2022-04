Volvía ElPozo Murcia, un histórico del fútbol sala español, a una final y como no podía ser de otra forma volvía a enfrentarse al FC Barcelona, su mayor verdugo en las últimas temporadas, tanto en competiciones nacionales como internacionales. El cuadro azulgrana volvió a ser la guillotina del conjunto murciano en la final de la Copa de España tras una polémica tanda de penaltis con varias repeticiones en los lanzamientos por estar, según los jueces de la contienda, los porteros más adelantados de la cuenta.

Y llegó el penalti decisivo. Pito (Barça) preparado para golpear. Si fallaba, ElPozo era campeón, y así sucedió, al menos durante unos segundos. Juanjo detenía el penalti, todos los jugadores del combinado murciano saltaron en la esquina. Nada más lejos de la realidad, pues el VAR mandaba repetir el lanzamiento ante una gran polémica que acababa con Taynan expulsado, Pito anotando y la final decidiéndose en la muerte súbita a favor del Barça, con lío en la cancha.

Diego Giustozzi, técnico de ElPozo, cargó duramente contra la decisión de los árbitros de mandar repetir: “Después de lo que pasó en la tanda no se puede valorar deportivamente algo que no sucedió. Es el mayor escándalo de la historia de este deporte”, explicó, sentenciando que si “el Barça me gana, le doy la enhorabuena, pero esto supera todos los límites”.