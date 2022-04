Un gol de Danjuma a los 8 minutos de juego pone al Villarreal por delante en la eliminatoria ante el Bayern de Munich tras un partido en el que dispuso de más ocasiones que el equipo alemán y que acabó con una victoria más corta de la que mereció, pero que mantiene el sueño de pasar a la semifinal que se deberá ganar en la vuelta en Alemania. El partido dio comienzo con el gol de Danjuma, que resolvió desde cerca una completa acción ofensiva de su equipo cuando las fuerzas todavía no se habían desnivelado.Los locales controlaron a un rival que apenas llegó a las proximidades de la meta de Gero Rulli. El Villarreal se imponía en las pelotas divididas, no dejaba maniobrar al conjunto bávaro y, cuando tenía la oportunidad de encontrar espacios a la contra, salía con determinación, aunque sin ocasiones claras ante Neuer. Hasta el descanso se había jugado como querían los locales, sin que aparecieran futbolistas de la talla de Lewandowski o Müller, minimizados por la intensidad de sus rivales. El Bayern salió en la segunda parte consciente de que no podía repetir las carencias de la primera y, de entrada, puso cerco a la meta del Villarreal con llegadas por ambas bandas. El Bayern había mejorado respecto a la primera mitad. Estaba siempre cerca de la portería de Rulli, pero sin crearle peligro, aunque, poco a poco, el partido cogió más velocidad y se convirtió en un duelo en el que cualquiera podía encontrar el gol. Al final, nada quedó resuelto, pero la evolución del juego demostró la solidez del Villarreal, que, por ocasiones, pudo haber ampliado el marcador.