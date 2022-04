“Si pensamos que el play off es poco para nosotros, ya vamos perdiendo”

Más allá del ruido, de la presión por ser primeros o de la inquietud por caer del play off, Borja Granero apuesta por aislar al grupo, que se centre en el rendimiento inmediato y recuperar sensaciones y la costumbre de ganar. Todo para llegar a esa fase final en Galicia y en Riazor para la que ya hay que ir haciendo pedagogía. “Preferiría (subir directo). La última vez ascendí con un play off y, por eso, tiene un valor de la virgen para mí. Teníamos (este Dépor) una posición ventajosa y la perdimos y esa visión hay que cambiarla. Si no tenemos la humildad y pensamos que es poco para nosotros (el play off), ya vamos perdiendo. La ilusión y el hambre tiene que ser enorme. Te abre las puertas del fútbol profesional”, razona recalcando sus palabras.

No han sido semanas fáciles en el entorno del Deportivo, incluso en el vestuario. Se han multiplicado las charlas tensas o trascendentes. Granero defiende, por encima de todo, que los canales de comunicación deben estar abiertos. “Estos clubes donde todo se lleva a un carácter de urgencia tan grande, en los que hay tanta presión y tanto movimiento...”, avanza antes de desgranar cómo ha visto todo ese “famoso ruido”. “Esto es así y tiene que ser así: exigencia y comunicación. Borja puede decir ‘esto está bien o no’, David (Villasuso) puede bajar y decir ‘esto no está bien, pero estamos seguros de que va a salir...’ Lo de Badajoz no le gustó a nadie, a nadie. ¿Que era el momento? Como fue otros días. Hemos hablado muchas otras veces. Nos fastidió mucho por lo que pasó en Badajoz, porque no nos reconocimos y eso es lo peor que te puede pasar, eso te pone en alerta. De esas reuniones hemos tenido 500 y se han dicho cosas buenas y malas”, cuenta.