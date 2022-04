El Real Madrid recibe este sábado (21.00 horas) la visita del Getafe con la intención de prolongar la euforia de la victoria ante el Chelsea (1-3) en Champions para seguir sin sobresaltos ni tropiezos en su carrera hacia el título, mientras que el Getafe, que ya venció a los merengues en el Coliseum, intentará dar la sorpresa en un escenario en el que no gana desde 2008.

El equipo de Ancelotti, líder con 69 puntos, no quiere soltar esa ventaja de 12 puntos sobre el Barcelona, segundo clasificado con un partido menos, y empezar así a soñar con un doblete, más después del gran partido de los blancos en Stamford Bridge (1-3) que dejó encarrilado su pase a semifinales de la Liga de Campeones.

El conjunto merengue, instalado ahora en un estado de alegría, salió muy reforzado de su visita a Londres, con un Karim Benzema excelso y una demostración de inteligencia táctica por parte de Ancelotti que anuló la estrategia blue. Minutos de solidez y una idea de juego clara, algo que le había faltado a los blancos ante el Barça, cayendo estrepitosamente en su feudo (0-4), y en Balaídos, donde solventó un partido con dos penaltis convertidos por el delantero francés.

Con las visitas pendientes al Ramón Sánchez-Pizjuán, El Sadar y el Wanda Metropolitano en esta recta final de la liga, este encuentro ante el Getafe puede parecer, a priori, uno de los más asequibles. Aunque los blancos no deberán relajarse para seguir defendiendo con uñas y dientes ese primer puesto, solo amenazado por el Barça desde la lejanía, cuando solo restan ocho partidos para el final.

Así, el Real Madrid, que ha recuperado la autoestima, es consciente de que el título está en sus manos al depender de sí mismos y no querrán tirar por tierra el trabajo de toda la temporada, sin sustos de última hora que darían vida y opciones a sus perseguidores, que miran de reojo cada paso blanco. Además, el club madridista no encadena dos derrotas consecutivas en su estadio desde marzo de 2019.

Sin embargo, la vuelta de los cuartos de final ante el Chelsea del próximo 12 de abril y ese amplio colchón de puntos pueden provocar rotaciones para distribuir minutos y esfuerzos de cara al tramo final. El trío formado por Casemiro, Kroos y Modric parece muy poco probable que coincida ante el Getafe. El brasileño y el croata, que jugaron todo el encuentro en Londres, están apercibidos, y peligraría su participación en el crucial encuentro frente al Sevilla de la próxima jornada.

La última sesión de entrenamiento antes del partido no contó con la presencia de Mendy, cuya participación está en duda tras el esfuerzo en Champions, por lo que podría dejar paso a Marcelo, que ya jugó en el partido de la primera vuelta y no es titular desde el 12 de febrero, o Nacho, que también podría dar descanso a Alaba o Militão. Quienes, en principio, no rotarán serán Vinicius y Benzema, referencias ofensivas de los blancos.