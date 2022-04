Pues sí, parece que el Mundial de MotoGP, que hoy (20.00 horas, Movistar y DAZN), en el Gran Premio de Estados Unidos, que se celebra en el precioso trazado de Austin (Texas) y significa el GP número 500 de la nueva era, la organizada por la compañía Dorna, que dirige el español Carmelo Ezpeleta, no parará de depararnos sorpresas. El madrileño Jorge Martín (Ducati, 2.02.039 minutos) logró la pole, batiendo el récord histórico de Marc Márquez (Honda, 2.02.135), que data de hace ya siete años. Martín lideró con su “vueltón”, como él mismo definió su giro, un tremendo golpe de efecto de la firma Ducati, que colocó a cinco de sus seis pilotos en los primeros cinco puestos de la parrilla.

“He tenido suerte de tener que correr la Q1, es decir, la quali que da derecho, si acabas entre los dos primeros, a participar en la definitiva Q2”, comentó Martín en el corralito de Austin, “pues ha sido ahí, en ese ensayo extra, que no ha sido de castigo sino de premio, donde he vuelto a recuperar las sensaciones, gracias al gran trabajo de mi equipo pues, tras la caída de la mañana, no me encontraba nada bien, no sabía dónde debía y podía arañar esas milésimas de segundo que me faltaban para estar delante. Ganando la Q2 he podido preparar bien la Q1 y estoy muy feliz, repito, sobre todo por el trabajo que ha hecho mi equipo”.

Martín estará acompañado en la primera fila ¡por fin! por los dos pilotos oficiales de la firma italiana de Borgo Panigale, Jack Miller y Pecco Bagnaia, mientras que la segunda fila también empezará con dos Desmosedici, las de Johann Zarco y Enea Bastianini, por delante del campeón Fabio Quartararo.

La tercera, curiosamente, estará integrada por tres españoles, la pareja de Suzuki, Àlex Rins y Joan Mir, y, cómo no, el ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez (Honda), que ha completado un buen fin de semana, sin sufrir caídas y, aunque quería meterse entre los seis primeros, es decir, arrancar desde las dos primeras filas, deberá conformarse con cerrar la tercera de la parrilla de MotoGP pero, sin duda, habiendo recuperado las sensaciones con su Honda RC213V, pues su FP4, el entrenamiento en el que se prueba el ritmo de carrera fue de los mejores.

Cuando decimos que el Mundial está tremendo, incierto, tembloroso, es porque el ganador de Argentina y líder del Mundial, Aleix Espargaró (Aprilia), saldrá en el puesto 13º y el segundo de la general, el surafricano Brad Binder (KTM), desde la posición 17. Así que, si hasta ahora ha habido tres ganadores distintos y nueve pilotos diferentes en los podios de Qatar, Indonesia y Argentina, puede que Austin tenga un cuarto vencedor y, quién sabe, si tres distintos habitantes del cajón.