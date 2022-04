Kostic de penalti en los primeros minutos, el exjugador de Atlético y Villarreal Santos Borré, y de nuevo Kostic en la segunda parte anotaron los tantos germanos.

Sergio Busquets lideró la reacción azulgrana en el último cuarto de hora del partido, primero con un tanto anulado por un milimétrico fuera de juego, y posteriormente con una soberbia volea que sí perforó la meta de Trapp. Memphis de penalti en el minuto 100 dio esperanzas a los culés, pero no hubo tiempo para más y la derrota acabó consumándose.

Los de Xavi quedan así apeados de la segunda competición continental, torneo al que cayeron al no poder superar la fase de grupos de la Champions.

Ficha técnica

Barcelona: Ter Stegen (8), Mingueza (5), Araujo (6), Eric (4), Alba (4); Gavi (5), Busquets (4), Pedri (4); Dembelé (7), Aubameyang (4), Ferran (4). - Técnico: Xavi Hernández (4).

Cambios: F. de Jong (6) por Pedri (m. 46); Dest (6) por MIngueza (m. 62); Adama (4) por Aubameyang (m. 62); L. de Jong (5) por Eric (m. 70); Memphis (s. c.) por Ferran (m. 80).

Eintracht: Trapp (6); Knauff (8), Touré (7), Hinteregger (6), N’Dicka (6), Kostic (9); Jakic (5), Rode (6); Lindstrom (7), Borré (8), Kamada (7). - Técnico: Oliver Glasner (7).

Cambios: Hauge (s. c.) por Lindstrom (m. 80); Hrustic (s. c.) por Rode (m. 80); Hasebe (s. c.) por Touré (m. 99); Chandler (s. c,.) por Knauff (m. 99),

Goles: 0-1 (m. 4), Kostic transforma un penalti cometido por Eric sobre Lindstrom. 0-2 (m. 36), Borré se interna y suelta un derechazo a la escuadra; 0-3 (m. 67), Kostic controla un balón y chuta raso y cruzado;: 1-3 (m. 99), Busquets suelta un trallazo desde fuera del área; 2-3 (m. 101), Memphis aprovecha un penalti.

Árbitro: Artur Dias (4), portugués.

Tarjetas amarillas: Eric (m. 3), Jakic (m. 24), Gavi (m. 28), Hrustic (m. 83), Dembélé (m 94), Xavi (m. 95), Glasner (m. 95), N’Dicka (m. 93), Knauff (m. 94), N’Dicka (m. 95 y 100).

Tarjetas rojas: N’Dicka (m. 100).