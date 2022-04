El Palacio disfruta y el Liceo llama a su afición

El Palacio de los Deportes de Riazor terminó haciendo la ola. La entrada todavía no llegó a la mitad del aforo, pero los aficionados del Liceo que ayer estaban en los cuartos de final de la Golden Cup que enfrentaron a su equipo con el Noia pudieron disfrutar con los suyos. Más presión pide Juan Copa para mañana cuando los verdiblancos se jueguen el pase a la final contra el Benfica a partir de las 13.00 horas. Se prevé que el fin de semana sí empiecen a llegar los ruidosos aficionados portugueses, que de momento no han hecho acto de presencia. Sí los llegados desde Cataluña, aunque ya no queda ninguno de sus contendientes en liza. Solo queda animar al Liceo en los tres días que restan de una competición todavía oficiosa pero que ha convertido a A Coruña en la capital europea del hockey sobre patines.

También sirve para homenajear los cincuenta años del Liceo. Y eso hace que las gradas sean un continuo desfilar de algunos de sus protagonistas. Llegó Daniel Martinazzo, el gran esperado. Pero entre los asistentes están otros de los hombres que hicieron grande el medio siglo verdiblanco. Desde Pepe Guillín, rodeado por momentos por sus hijos argentinos como Facundo Salinas y Martín Payero. Hasta Mario Agüero o Ramón Canalda. Desde Kiko Alabart, por motivos familiares apoyando al Barça, hasta los actuales directivos José Luis Huelves y Willy Duarte. La unión en la grada entre el naranja del Leyma y el verde del Liceo de la mano de dos de sus peñas más veteranas, como el Tsunami liderado por Berrallouco y de la Jordi Bargalló, con el bombo de Gema Lamas, le está poniendo a la semana la banda sonora. El miércoles incluso estaba Zach Monaghan sacudiendo uno de esos tambores para animar a sus compañeros de instalación. Y los que se han cruzado el país, desde Cataluña, para apoyar al Liceo han sido los del equipo de hockey en silla de ruedas del AD Barberá. Las jornadas han sido maratonianas en los tres primeros días con cuatro partidos cada tarde. Ayer ya solo dos, ambos de máximo nivel como serán los dos de la jornada de hoy, de pleno portugués. Palomitas del Bar Solidario de la ONG de Dava Torres, luces, cámara y acción.