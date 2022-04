5.000 kilómetros en cuesta para el Dépor

Los de Borja Jiménez han recuperado su fiabilidad en Riazor, donde encadenan cinco encuentros en casa sin perder, los últimos tres saldados con victoria. La más reciente, frente al DUX, sirvió para que el Dépor se reencontrara con las buenas sensaciones con una goleada que reflejó en el marcador la enorme superioridad demostrada sobre el terreno de juego. No solo lució a ratos el equipo. Lo hizo durante los 90 minutos y esa capacidad para dar continuidad al buen fútbol durante un partido completo sirvió para recuperar confianza y autoestima de cara al futuro inmediato. Los jugadores saben que ahora toca dar un paso al frente también a domicilio y tratarán de hacerlo en el desplazamiento más inmediato, el del domingo (12.00 horas) al estadio municipal El Prado de Talavera de la Reina.

Con 36 puntos sumados en el estadio de Riazor, el Deportivo es el segundo equipo del grupo 1 de Primera RFEF más fuerte como local, solo superado por el imparable Racing de Santander (40). Sin embargo, a domicilio hay tres rivales que mejoran los 25 puntos que ha arañado el Dépor en sus desplazamientos: Racing de Santander (32), Racing de Ferrol (29) y Real Unión (29). Cinco derrotas, cuatro empates y siete victorias es el balance como visitante del conjunto blanquiazul, que el domingo luchará por su octavo triunfo a domicilio para afianzarse todavía más en la segunda plaza, que da una ventaja importante de cara a la disputa del play off de ascenso.

Para lograr esa ansiada victoria lejos de Riazor Borja Jiménez no podrá contar con Diego Aguirre, que se perderá por sanción la visita a Talavera después de ver la quinta amarilla el domingo contra el DUX. Trilli y Víctor siguen KO, así que la baja del toledano vuelve a complicar la elección del técnico para el lateral derecho, una demarcación para la que esta semana está a prueba en Abegondo el andaluz Antoñito, sin equipo desde que rescindió con el Cartagena en enero.

Cinco puntos de colchón sobre el tercero, siete si el Juez Único resuelve que hubo alineación indebida

El Deportivo afronta los últimos seis encuentros del campeonato regular —cinco, teniendo en cuenta que aún tiene pendientes de sumar los tres puntos del duelo ante el Extremadura que estaba programado para la jornada 35— con una renta de cinco puntos sobre el tercer clasificado, el Racing de Ferrol. Una brecha importante, que será todavía mayor, de siete puntos, si el Juez Único de Competición de la RFEF estima que hubo alineación indebida del Bilbao Athletic en su enfrentamiento ante el Dépor del pasado día 10 en Lezama (1-1) y, por consiguiente, le da el encuentro por ganado al equipo blanquiazul por resultado de 0-3. El Juez Único suele fallar los miércoles, aunque no siempre. Hoy, por lo tanto, podría resolver sobre esa reclamación del Deportivo, aunque fuentes de la RFEF aseguraron ayer que no hay una fecha estimada para la publicación de la resolución, tras la cual cabe recurso primero ante el Comité de Apelación y luego ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). A esa vía recurrió Unionistas después de que el Juez Único de Competición le diera por perdido su encuentro de la jornada 10 ante el DUX Internacional de Madrid, tras la reclamación por posible alineación indebida presentada por el club madrileño después de que el conjunto salmantino jugara con doce futbolistas a la vez durante 45 segundos del encuentro disputado en el Municipal de Villaviciosa de Odón el 31 de octubre del año pasado. En aquella ocasión, el Juez Único de Competición tardó once días en resolver. Lo hizo el jueves 11 de noviembre.