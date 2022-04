Empieza la cuenta atrás para la cuarta edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca, impulsada por LA OPINIÓN en colaboración con el Concello, además de contrar con el apoyo de la Fundación Emalcsa y Vegalsa Eroski. Se celebrará el próximo viernes 29 de abril a las 20.00 horas en el Centro Sociocultural Ágora, pero hoy será la reunión del jurado que decidirá a los finalistas y ganadores de los premios como mejores de 2021. El proceso será como en las anteriores ediciones. Se harán públicos los nombres de los tres finalistas por cada uno de los diez galardones: mejor deportista femenina y masculino; mejor promesa femenina y masculina; mejor deportista con discapacidad; mejor entrenador/a; mejor equipo; mejor club; mejor juez/a o árbitro/a y mejor competición. El nombre del vencedor se descubrirá durante la Gala. Lo que sí que conocerá hoy será quiénes se llevan los reconocimientos especiales, de designación directa del jurado: deportividad, solidaridad, trayectoria y menciones especiales. En cuanto al premio de los lectores, las votaciones se mantendrán activas en la página web del periódico hasta dos días antes de la Gala.

También se mantiene el sistema de elección. En primer lugar, las distintas federaciones gallegas fueron invitadas por la organización para enviar sus propuestas en cada una de las categorías principales. Teniendo en cuenta estos candidatos, pero también con potestad de incluir los propios en el caso de que así lo considerara oportuno, el jurado designado para tales efectos procederá a dar sus votaciones en la reunión que tendrá lugar esta tarde de forma telemática y de la que saldrán los finalistas y ganadores. El jurado estará presidido por Mónica Martínez, concejal de Deportes del Concello de A Coruña, y actuará como secretario, con voz y voto, Alfonso Hermida, director del servicio de deportes. También estará formado por un miembro de cada uno de los grupos con representación en el Concello, José Manuel Lage Tuñas (PSOE); Roberto García (PP); Claudia Delso (Marea) y Avia Veira (BNG), así como la concejal no adscrita Isabel Faraldo. Lo completarán deportistas de reconocido prestigio como la campeona olímpica Sofía Toro, la extaekwondista Estefanía Hernández, el piragüista José Manuel Sánchez y la exfubolista, y también periodista, Lis Franco. Y por último, periodistas especializados en información deportiva local: Fran Hermida (Radio Coruña Cadena Ser), Sara Gallego (Radio Intercoruña) y María Varela (LA OPINIÓN).

Asistencia abierta pero limitada y con invitación

La Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca impulsada por LA OPINIÓN en colaboración con el Concello vuelve este año después de no haberse celebrado en 2021 y de haberlo hecho en 2020 con fuertes restricciones por la pandemia, ya que además de ser obligatorio el uso de mascarillas así como mantener la distancia interpersonal, solo estuvo abierta a los propios finalistas y premiados. Aunque la situación de la pandemia ha mejorado, ya no hay límites de aforo e incluso ya se puede estar en los interiores de los recintos sin el tapabocas, la organización de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca quiere seguir siendo cauta, por lo que no se completará el total de las localidad disponibles en la instalación. Las invitaciones, hasta un tope de cien, serán distribuidas próximamente tanto en papel en las propias páginas del periódico como online en la página web. En ambos casos necesitarán enviar un correo electrónico para conseguir la invitación original y confirmación de las mismas, con el fin de poder llevar un control de la asistencia.