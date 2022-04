Las mejores promesas del atletismo provincial recibieron el pasado viernes, en un acto que tuvo lugar en el Hotel Eurostars Atlántico de A Coruña, los premios del circuito en pista de la Diputación. En los meses de noviembre y diciembre, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Noia, Oleiros, Ordes y Ferrol fueron las sedes en las que los atletas de las categorías sub 10 y sub 12 tanto en masculino como en femenino participaron en las carreras de 50 y 500 metros (sub 10) y 60 y 600 metros (sub 12); salto de altura, salto de longitud y lanzamiento de peso.

Se trata de una competición que además de fomentar la cantera, también permite a los más pequeños el contacto con el atletismo en pista y probar diferentes especialidades. Los ganadores de todas las categorías recibieron sus premios de la mano de Cristina Capelán, diputada de Deportes, que destacó el gran nivel que demostraron los más pequeños durante las pruebas.