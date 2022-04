“Le doy las gracias a Iván Maroña, que es con quien empecé”

Tras pasar por los Juegos Olímpicos, Julia Benedetti fue elegida como la mejor deportista de 2021. Por un viaje no pudo asistir, lo hizo en su nombre su tío Ricardo González, pero mandó un vídeo: “Me hace mucha ilusión recibir este premio. Quería agradecer a Iván Maroña, que es la persona con la que empecé. También al seleccionador Alan Goikoetxea, que me dio la oportunidad de ir al Mundial para clasificarme para los Juegos Olímpicos. También quería darle la enhorabuena a las demás nominadas, que se lo merecen tanto como yo o incluso más. Y por último, agradecer a mi familia por todo el apoyo que me ha dado, en especial a mi tío Riky que es el que recoge el premio por mí porque yo no he podido ir”.