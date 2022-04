El subcampeón olímpico Carlos Arévalo recibió el premio al mejor deportista de 2021, pero como está concentrado para preparar el selectivo, recogió el trofeo su padre Pedro y él envío un saludo a través de vídeo: “Lo primero que quisiera es disculparme por no poder estar ahí. Es una verdadera lástima para mí, pero me encuentro en un período de exigencia muy grande de competición y para la semana me la juego, así que toca quedarse aquí en Asturias. Lo siguiente es daros la gracias por el premio, estoy muy orgulloso de estar ahí siempre entre los mejores deportistas coruñeses y peleando por el premio. Lo último es dar la enhorabuena a mis compañeros por sus nominaciones. Espero que lo paséis muy bien sin mí”.