Las selecciones gallegas sub 16 y sub 19 se quedaron ayer a las puertas de la final del Campeonato de España de selecciones tras caer en sus partidos de semifinales, disputados en Narón, ante Cataluña por 4-2 y Murcia por 0-4 respectivamente. El equipo sub 16, con las coruñesas del Viaxes Amarelle Carla Martínez y Macarena González, llegaron al descanso con ventaja (1-2) y Cataluña remontó en la segunda parte mientras que el sub 19 tuvo menos opciones en su duelo.