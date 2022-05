El Sevilla firmó su tercer empate consecutivo en Liga frente tras igualar (0-0) con el Mallorca, que suma un punto alentador para seguir creyendo en la salvación, de igual forma que el Alavés, que se agarra a la Liga Santander después de imponerse al Espanyol (2-1), mientras que el Getafe empató con Osasuna (1-1) fuera de casa y sigue retrasando su permanencia matemática, en partidos de la jornada 36 del campeonato.

En el Ramón Sánchez-Pizjuán, el equipo de Julen Lopetegui no fue capaz de meter mano a un Mallorca muy necesitado, casi tanto o más que los nervionenses, que siguen sin cerrar su presencia en la Champions de la próxima temporada. El Mallorca supo resistir. De esta forma, el equipo de Javier Aguirre seguirá una jornada más en descenso pero está a dos puntos del Cádiz, que juega hoy en San Sebastián.

En Mendizorroza, el equipo de Julio Velázquez no tenía más opciones. Si los babazorros no ganaban estaban oficialmente en Segunda División. Sin embargo, el Alavés dio el do de pecho y no falló ante los suyos. Por su parte, el Getafe no termina de rubricar la permanencia después de empatar (1-1) con el Atlético Osasuna, pero está muy cerca de certificar ese objetivo de manera matemática.