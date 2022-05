Nuevo capítulo en torno al futuro de Mbappé al que le quedan 43 días de contrato con el PSG. Mientras en España se especula con el día y la hora en la que anunciará qué ha decidido sobre su futuro, el club parisino no se rinde y seguirá buscando la manera de convencerlo hasta que renueve.

Se da por hecho que ha decidido irse del PSG y que fichará por el Real Madrid, aunque la duda es si lo dirá todo tras el último partido que jugará con el PSG el sábado o después de la final de la Champions del día 28, o si lo hará por entregas: primero que se va y después revelará su destino.

En la última cumbre entre el club y el jugador en Catar, el jugador habría puesto una serie de condiciones para estudiar si continúa o no en el PSG. No se sabe si es la última vuelta de tuerca de la estrella francesa en las negociaciones con su club para quedarse, pero sigue abierto al diálogo sin descartar seguir en París. Entre las partes hay un entendimiento económico con una oferta explosiva: prima de 100 millones de euros y salario de 50, 150 netos por un nuevo contrato.

Al PSG se le acabe el tiempo

En lo que no están de acuerdo es en el proyecto deportivo. Mbappé habría planteado algunas condiciones a los responsables de la entidad parisina, según ‘Marca’. Pide un cambio radical, de punta a punta, en el proyecto. No ve con buenos ojos a Leonardo para dirigir la parcela deportiva, con el que ha tenido problemas. Teme que no acierten con el sustituto de Pochettino. Y considera vital que se produzcan marchas muy importantes y contrataciones potentes. La estrella francesa ya levantó la voz el año pasado pidiendo un proyecto sólido y el PSG fichó a Messi, Donnarumma, Ramos…

Son condiciones mayores que podrían costarle muchos millones al club francés. Un cambio radical para el que tendría menos de mes y medio, hasta el 30 de junio si es que el jugador no adelanta el reloj y anuncia antes su adiós definitivo. En el Real Madrid siguen más expectantes que nunca. No tener nada firmado les aboca a confiar en la palabra del jugador, con el que tendrían un acuerdo cerrado. Siguen confiando en que cumpla, pero tampoco pierden de vista a los intentos del PSG para que renueve con esa dosis extra de presión que Mbappé está sorteando como puede.