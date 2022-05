El entrenador del Deportivo Abanca, Miguel Llorente, analizó ayer las posibilidades de su equipo de evitar el play off por la permanencia en el que se encuentra en estos momentos. Las deportivistas visitan mañana al Oviedo en la penúltima jornada (11.30 horas) obligadas a ganar si quieren evitar esas posiciones. “Quedan dos partidos, hay que ganar los dos y a partir de ahí mirar los resultados y ver si podemos salir de ese play off”, indicó ayer el técnico blanquiazul. “Ganar 2 de 2, no hay otra. No sé si con papel y boli se puede rescatar algún punto más, pero esas son las cuentas. Ganar todo, por cuentas físicas y emocionales. Si ganas todo ya está, tal y como estamos ahora sería una dosis de moral brutal”, añadió el entrenador del Deportivo Abanca sobre el partido de mañana.

El Dépor Abanca llega instalado en una mala dinámica de resultados y tras una segunda vuelta muy pobre en la que apenas ha conseguid sumar victorias. “Estoy deseando jugar en Oviedo, creo que estamos recuperando sensaciones que habíamos perdido hacía mucho tiempo. Los dos últimos partidos, pese a los resultados, son buenos partidos a nivel de juego. Eso va a ser lo que nos acerque a la victoria, tener una identidad clara y a partir de ahí meter las que tengamos. Es lo que nos falta, generar ya generamos ocasiones muy claras, a partir de que entren dos la dinámica cambiará”, indicó Llorente.