El OAR empezó ayer con mal pie el play off de ascenso a División de Honor B con una derrota clara contra el filial de Anaitasuna, un equipo de Asobal con mayor potencial, lo que se demostró en el marcador final, 18-34. Ahora a los coruñeses les quedan dos partidos más, hoy frente al Unión Financiera Oviedo (19.00 horas), el anfitrión. Y mañana a las 10.30 cerrará ante el Fundación Agustinos Alicante. El conjunto dirigido por Pablo Aguirregabiria prácticamente se queda descartado porque solo el primero del grupo alcanza la siguiente fase. Pero ya ha cumplido con el objetivo de dejarse ver y poner la guinda a una gran temporada.

El OAR también suma una nueva experiencia porque hacía muchos años que no llegaba a esta fase de la temporada. Y los nervios normales ante lo nuevo se hicieron notar en los primeros minutos, con un 0-4 de salida. Después el equipo coruñés en asentó mejor en pista y fue aguantando mejor el tirón, respondiendo a algunos de los golpes de su rival, y la distancia creció pero todavía no definitiva al descanso con 10-17. Pero a Anaitasuna todavía le quedaba una marcha más y la metió en la segunda parte para seguir abriendo la brecha y ya no dejar ningún atisbo de duda sobre su superioridad y acabar con las esperanzas de remontada. Y eso que en los últimos diez minutos, a los que el OAR llegó 18 goles abajo, le dio tiempo a maquillar el resultado. Hoy, nueva oportunidad para dejar mejor imagen.