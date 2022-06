Nadal siempre es favorito en París

Todo en orden pocas horas antes de que Rafel Nadal, que hoy cumple 36 primaveras, busque su decimocuarta final de Roland Garros (14.45 horas, Eurosport y DMAX). Seguramente a su pesar, parte como favorito, como no puede ser de otra manera tratándose de París, y más ante el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, temible si tiene un buen día en la pista, y al que supera en sus enfrentamientos por 6-3, 5-1 en tierra.

Han pasado tres días de la gran victoria ante el número uno Novak Djokovic y tanto el jugador como su entorno han digerido todas las emociones. Pese a que siempre es agradable recordar un triunfo como ante el serbio, toca cambiar de registro y pensar en Zverev, un rival complicado y que se da por hecho que dará el resto para intentar plantarse en lo que sería su primera final en París. Lo intentó sin éxito el año pasado, cuando cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas, que ya ha hecho las maletas pese a partir como el gran favorito por su lado del cuadro.

Nadal se ha querido aislar del ruido que provocaron sus palabras en rueda de prensa nada más terminar su partido ante Djokovic. El “no sé qué pasará después de este torneo, tengo un problema en el pie y no encontramos la solución” ha levantado más polvareda de la que el propio jugador podía haber imaginado. Por eso ha entrenado los dos días previos a su duelo de semifinales en la Jean Bouin, el complejo tenístico ubicado a cinco minutos de Roland Garros, con acceso solo a los periodistas y sin el agobio que supone entrenar ante una ingente cantidad de espectadores, como ocurre cada vez en el recinto ubicado en el Bois de Boulogne.

Nadal entrenó ayer sin ningún problema aparente junto a Carlos Moyá, Francis Roig y Marc López, que se incorporó al equipo el pasado mes de diciembre. Durante una hora y media practicó todos los golpes.

Nadal es favorito por juego y por historia. Su idilio con el torneo escapa a lo racional y está por encima de problemas físicos, rivales y condiciones de juego. Sin embargo, esta tarde deberá estar pendiente de las armas más peligrosas de Sascha. Con un registro limitado, su servicio le proporciona muchos puntos si está inspirado. Si no, también pierde un buen puñado por culpa de las dobles faltas, un mal endémico que no soluciona con el paso de los años, y ya ha cumplido 25. También tendrá que tener mucho cuidado Nadal con el revés de su rival, tanto el paralelo como el cruzado, sin duda su mejor golpe y con el que acabó su duelo ante Carlos Alcaraz, en su primera victoria ante un ‘top 10’ en un Grand Slam. Por eso, es presumible que el campeón de 21 grandes busque la derecha del alemán, uno de sus golpes más flojos y una de las razones por la que, posiblemente, no cuente todavía con ningún grande en su palmarés. Lo cierto es que no acaba de explotar de verdad.

Nadal volverá a hacer historia si se planta en su decimocuarta final del grande de tierra. Una victoria le dará la posibilidad de sumar su vigésimo segundo título de Grand Slam, y abriría un hueco de dos más que interesante con Djokovic. La otra semifinal la disputan el croata Marin Cilic y el noruego Casper Ruud.