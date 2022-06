Riazor, de nuevo aliado para la final

Riazor será el escenario de la final que enfrentará el sábado (18.00 horas) al Deportivo contra el Albacete en la final del play off. La Federación confirmó ayer el escenario del partido definitivo por el ascenso después de recibir las solicitudes de entradas de los dos equipos. El club blanquiazul pidió una cifra similar a la de la eliminatoria contra el Linares para garantizar que al menos todos los socios deportivistas pudieran tener la oportunidad de adquirir una entrada. El procedimiento de venta, sin embargo, todavía no ha sido establecido, aunque lo más probable es que sea de nuevo la Federación la que venda directamente las localidades como ocurriera en el partido de semifinales. De este modo, el Deportivo no tendría forma de priorizar a sus abonados para conseguir una entrada.

El club blanquiazul solicitó una cifra de localidades superior a la del Linares, algo más de 20.000, para tener la seguridad de que el escenario de la final fuera Riazor y así cubrir la demanda que se espera para el encuentro definitivo. Las bases de la fase de ascenso establecían que los estadios se asignarían en función de las necesidades de aforo y ni Balaídos, limitado por las obras de remodelación, ni A Malata cubrirían las demandas deportivistas. Riazor ruge por el ascenso Estaba por ver sin embargo las que solicitaría el Albacete, que podía haber elevado su solicitud para minimizar todo lo posible la presencia de aficionados blanquiazules en el trascendental encuentro del sábado y reducir así la presión ambiental que sufrirán los jugadores de Rubén de la Barrera. En la eliminatoria de semifinales contra el Linares, en las gradas de Riazor hubo alrededor de 600 seguidores del conjunto andaluz, pero la previsión era que este fin de semana se desplazaran hasta A Coruña una cifra cercana a 5.000 aficionados del Albacete, según las estimaciones del Ayuntamiento. Al final la cantidad estará por debajo porque el club manchego decidió solicitar 2.000 asientos y reservar otros 1.000 adicionales para aquellos de sus seguidores que decidan viajar hasta A Coruña. Lo más probable es que Riazor vuelva a lucir con un aspecto similar al de la semifinal contra el Linares. La entrada superó los 26.000 espectadores, la más alta de toda la temporada, y la cifra será mayor el sábado en el partido en el partido definitivo por el ascenso.