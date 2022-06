La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, ha rechazado valorar las "ocurrencias" y "propuestas unilaterales" del gobierno de Aragón sobre los Juegos Olímpicos de Invierno y ha urgido al COE a aclarar con máxima celeridad cómo será finalmente la candidatura. Mientras hacía estas declaraciones se producía una nueva reunión infructuosa entre el COE y los gobiernos español, aragonés y catalán.

En el encuentro telemático, que ha durado apenas una hora, han participado el presidente del COE, Alejandro Blanco, la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, el secretario general de Cultura, Víctor Francos, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Felipe Faci. Este último ha planteado su propuesta de reparto en lotes y ha insistido en que las pruebas de esquí alpino son “irrenunciables” para Aragón.

Fuentes de la Generalitat han explicado que Vilagrà ha recordado en este punto que el esquí alpino se decidió que sería en Cataluña en la primera reunión, hace casi 11 meses. La 'consellera' ha rebatido la teoría de los lotes y de la separación por géneros. "Basta ya", han señalado las citadas fuentes, al recordar que, desde que Aragón abjuró del acuerdo técnico pactado (que daba 54 pruebas en suelo aragonés y 24 en territorio catalán), cada día presentan una propuesta nueva. "Hace tres semanas eran imprescindibles los tres valles, ahora nos plantean un lote surrealista con esquí de montaña y algún deporte nuevo que será olímpico, sin saber cuál. Es como volver a empezar de cero".

En este sentido, y viendo que sigue sin haber avances para una candidatura conjunta, la Generalitat ha mostrado su disposición a ir a la votación que anunció Alejandro Blanco la semana pasada para que fuera la asamblea del COE quien decidiera entre una propuesta de Cataluña y una de Aragón, como ya ocurrió en su día entre Granada y Jaca y también entre Madrid y Sevilla.

Blanco se defiende

"Si no están de acuerdo, hay diferencias insalvables y es imposible llegar a un consenso pues evidentemente no podemos presentar la candidatura en la forma en la que la habíamos planteado", ha reconocido Blanco en TV3 antes de la reunión. "Tenemos que hacerla rápido, porque ya vamos muy retrasados, y sobre todo lo más importante es que llegamos a un punto en que no avanzamos".

El presidente del COE, que tiene prevista una comparecencia el lunes, ha salido también al paso de los dardos recibidos en las últimas semanas desde Aragón (le tildaron de "comisario político" catalán) para defender su gestión "imparcial e independiente". El exjudoca ha aprovechado la virulencia de los ataques señalando que plantear la falta de consenso en términos de confrontación con el independentismo es "un error que tendrá consecuencias porque no puede seguir así" y que el problema es la "política interesada".