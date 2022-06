“Camisetas, bufandas y gargantas preparadas” ante el gran reto del Deportivo

Aficionados y peñistas avisan de que la fiesta empezará pronto, ya que el partido es a las seis de la tarde. “Recibiremos al equipo a las cuatro en la puerta 0. Sabemos que está llegando gente de otras ciudades de España y del extranjero”, cuenta.

En ese camino hacia el estadio no faltarán las hormigoneras de Horbesa. “También daremos vueltas por la ciudad y, por supuesto, acompañaremos al equipo”, dicen desde la empresa con sede en Carballo.

Un camión musical recorrerá las calles de la ciudad. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Concello, incluirá al grupo La Banda del Camión, que será la encargada de entonar el himno del Dépor en las distintas ubicaciones por las que pase. Saldrá a las 12.00 horas del Obelisco, pasará por O Parrote, por el campo da Leña y finalizará su recorrido en Riazor, frente al Playa Club, donde estará de 15.00 a 16.30 horas.

Hasta Riazor se desplazan aficionados de todas partes. La peña de Burela y la de Verín, por ejemplo, estarán presentes. “Llevamos dos años de pandemia y hemos podido ir poco al fútbol. Estar en la fase de ascenso y con Riazor lleno es una maravilla”, se sincera Francisco Fraga, de la peña Burela. Jorge Fernández, de la peña de Verín, reconoce estar “atacado de los nervios”, pero espera que haya final feliz, sobre todo “por la gente joven”. “Hay muchos niños y niñas enganchados al Dépor que no pudieron celebrar nada. Se lo merecen”, sentencia. Esos pequeños sacaron ayer sus camisetas y bufandas blanquiazules para ir calentando motores. Como los alumnos del Liceo, que pudieron cambiar el uniforme por estas elásticas.

También desde Madrid llegan los ánimos. Ana Guerra, de la peña Chamberí Blanquiazul, desea que la de hoy sea una jornada “de celebración”. “Tenemos claro que es un partido complicado y nos hemos llevado ya muchos golpes, pero siempre está la esperanza de que esta vez tiene que ser la buena, tenemos que conseguir el objetivo”, analiza.

Nadie quiere mirar a la fuente de Cuatro Caminos ya vallada ni cantar victoria antes de tiempo. Solo queda disfrutar del encuentro, de la previa y del sentimiento. “Todos los coruñeses estamos volcados. Los barrios, los locales de hostelería, los negocios, las ventanas... Esperemos que el resultado sea el que todos queremos”, comenta. La peña Rebumbio confía: “Estamos con esperanzas de que por fin nos salga algo bien”.

Música para una ilusión

Si algo no puede faltar en las jornadas previas a un encuentro crucial son los cánticos, que hacen las veces de himnos no oficiales de las aficiones. Los hay para todos los gustos y estilos. Con motivo del play off, el cantautor coruñés Hugo Torreiro ha reeditado la canción Pódese, una tonada indi y que invita al optimismo, que el músico compuso en sus años de adolescente y que desempolvó para animar al equipo cuando se jugaba la permanencia en el 2013. Este año, con la vuelta al fútbol profesional en menos de 90 minutos, el joven ha regrabado la pieza, disponible desde ayer en su canal de Youtube, y que invita al equipo a obrar el milagro y devolver al club a la categoría que le corresponde.