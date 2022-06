El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que al centrocampista del FC Barcelona Gavi "le queda mucho que mejorar dentro y fuera del terreno de juego", además de mostrarse convencido de que su grupo puede "pelear contra cualquier rival", aunque ve a Argentina y Brasil "muy por encima del resto" de cara al Mundial.

"A Gavi le queda mucho que mejorar dentro y fuera del terreno de juego", declaró de manera contundente en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Naciones ante la República Checa, en la que no quiso compararle con su compañero Sergio Busquets. "No voy a comparar a ningún jugador con nadie más, porque en cualquier comparación con 'Busi' van a salir perdiendo, y más si es alguien tan joven", añadió.

Sin embargo, posteriormente no quiso aclarar su frase sobre el centrocampista culé. "Es un espectro amplio para que cada uno pueda dibujar lo que considere oportuno. Es como un ejercicio de clase, haced un comentario de texto. Es una buena frase que le vendrá bien a todos, a los de fuera y a los de dentro", afirmó.

El técnico asturiano restó importancia también a los dos empates de los suyos en el arranque de la Liga de Naciones. "Mirad los resultados de los demás grupos de la Liga A... Nadie habla de eso, no le interesa a nadie. Lo que interesa es generar dudas sobre la selección. Si alguien pretende que ganemos todos los partidos 15-0 y arrasemos, no sabe lo que es el fútbol moderno. No hay nadie que gane fácil, no somos diferentes. Ahora, somos una gran selección que va a generar opciones de pelear contra cualquier rival, lo estáis viendo", indicó.

A pesar de todo, no quiso ponerle nota a 'La Roja'. "No es que fuera un gran estudiante, así que poner notas no se me da bien. Ya las ponéis vosotros", bromeó, antes de ser muy claro sobre a quiénes ve favoritos para el Mundial de Catar. "A Argentina la veo por encima del resto, y a Brasil también. Muy por encima del resto", expresó.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Espero que el público nos ayude. El estadio es precioso y necesitamos ese apoyo extra de la grada ante un rival tan complicado".



➡️ "La @SeFutbol tiene mucho que ofrecer a los aficionados y estamos encantados de estar aquí".

Además, volvió a alertar sobre los peligros de su rival de este domingo, ante el que empataron en Praga. "La República Checa fue una selección 'top' a nivel defensivo, también por la densidad y el número de jugadores que ocuparon el borde del área, nos cerraron los espacios, nos generaron situaciones de presión alta... Tenemos que mejorar nuestro aspecto defensivo cada vez que perdamos el balón y ser más efectivos. Generamos bastantes ocasiones de gol, dos palos... Nuestro objetivo es generar más ocasiones de gol. Espero que el ritmo de partido sea más alto, que el calor pueda hacer mella y que la afición nos lleve en volandas", señaló.

"Ansu Fati volverá a su nivel"

Respecto al azulgrana Ansu Fati, el preparador español no adelantó si tendrá minutos en esta convocatoria. "Responde a la pregunta haberlo convocado después de no haber jugado ningún partido como titular con su club. Anuncié en la lista a Ansu Fati para recuperar la motivación del jugador, que entre en la dinámica de la selección. Quería ver a Ansu de nuevo entrenar con la selección y ver su nivel. Después de ver su nivel, soy optimista y estoy convencido de que está muy bien. Está recuperado, la lesión ya forma parte del pasado, pero de ahí a estar al nivel para competir con nosotros, no le he visto hasta el momento", subrayó.

A pesar de eso, cree que "ha ido mejorando en los entrenamientos". "¿Está disposición de jugar mañana? Sí. ¿Podría jugar de titular? Sí. ¿Podría ser suplente? Sí. ¿Podría no jugar? También. Eso ya es positivo, está dentro de la dinámica y lo he visto con confianza. No tengo ninguna duda de que Ansu volverá a su nivel, es un jugador único en su relación con el gol. Fuimos de los primeros en traerlo a la selección, pero con los jóvenes no hay que tener prisa. Ansu viene de un año muy difícil, superado ya, pero hay que estar en los ritmos necesarios de lo que yo considero que es mejor para el jugador", continuó.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Siempre les digo a los jugadores que no voy a correr ningún riesgo".



➡️ "Esa es mi intención y se lo transmito a ellos desde el primer día".

Tampoco adelantó si Iñigo Martínez estará disponible para jugar. "No voy a correr ningún riesgo con ningún jugador de la selección. Mi intención, y se la transmito a ellos, es no correr riesgo, y si alguna vez ha pasado algo, ha sido por deseo del jugador. Iñigo Martínez recibió ayer un pisotón en el entrenamiento y hoy tiene el dedo bastante hinchado. Mañana veremos, probará en el calentamiento", aclaró.

Sobre la portería, Luis Enrique reiteró que todos los guardametas "son titulares", aunque hasta ahora solo haya jugado Unai Simón. "Tengo tres porteros titulares. Hasta el día de hoy, Unai Simón ha jugado los tres partidos. Los quiero a los tres pensando que pueden participar, porque es posible que en algún momento puedan participar. Estoy encantado, los veo entrenar y creo que podría jugar cualquiera. Mi decisión ahora mismo es esta", manifestó.

Por último, no quiso adelantar si habrá cambios ante el combinado checo. "Me encanta todo lo que he visto, todo lo que estoy viendo cada día en cada entrenamiento. Es la manera que tengo yo de gestionar el esfuerzo de mis jugadores, los minutos necesarios y la mejor manera que considero, como seleccionador, de afrontar el último partido de la temporada", concluyó.