Fue una mañana emocionante en el Real Madrid, en la que el club quiso homenajear a Marcelo, que tras 16 temporadas y 25 títulos, el jugador más laureado de la historia blanca, enfilaba la salida. Y se iba porque el Real Madrid no ha querido renovarle, por más que él ha insistido. Florentino Pérez tuvo buenas palabras para él, le impuso la insignia de oro y brillantes y le recordó: “El Bernabéu siempre será tu casa”. Pero no ahora.

Marcelo, que llegó de niño con 18 años en 2006, se marcha hecho un hombre con 34. “No he pensado en retirarme, aún puedo jugar. No creo que sea problema jugar ante el Madrid, hice todo lo que tenía que hacer. Soy muy profesional y muy madridista, el Madrid me ha enseñado eso. No hay problema en salir de un equipo, el mundo no se acaba, no dejaré de vivir por irme del Madrid. Hay otras cosas bonitas en la vida. Lo hemos decidido así. Es un día de alegría, no me voy fastidiado. Siempre voy a animar al Madrid”, señaló.

El lateral brasileño, al que se le relaciona con el Besiktas turco, tiene claro que toca afrontar otra etapa nueva.