Mario Soriano, que la pasada temporada jugó cedido en el Deportivo por el Atlético de Madrid, lanzó este miércoles un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales, dejando abierta la puerta para volver a vestir la camiseta blanquiazul: “Las despedidas nunca son fáciles. No sé si será un adiós definitivo o un hasta pronto, pero me habéis hecho sentir como en casa. Me siento en deuda con todos vosotros por no haber dejado al Dépor en Segunda División, pero me voy con la certeza de haber dado todo por este club y por esta camiseta”, escribió el joven futbolista, muy agradecido “a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros y a una afición de Primera”.