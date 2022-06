Rafael Nadal viajará el próximo lunes a Londres para afrontar la recta final previa al torneo y jugar Wimbledon donde aspira a intentar ganar su tercer Grand Slam de la temporada, a pesar de los problemas que ha tenido con el pie y que le obligaron a jugar infiltrado todos los partidos que disputó hace dos semanas en París para adjudicarse Roland Garros.

“He logrado bajar el dolor en el pie y parece que el nervio se relaja. Llevo una semana sin ir cojo y los dolores ya son algo diferentes. Tenemos que esperar cómo evoluciona las próximas semanas. Mi intención es jugar Wimbledon. Viajaré a Londres el lunes y si lo hago es porque quiero intentar jugar. Antes haré algún partido de exhibición”, declaró ayer el jugador en una rueda de prensa celebrada en Mallorca.

El tenista añadió que ha hecho “dos sesiones de radiofrecuencia y la evolución ha sido satisfactoria”. “No sé qué puede pasar en cinco días pero he podido entrenar y de ahí que haya tomado la decisión de volar a Londres”, argumentó el tenista balear. Nadal recordó que hace tres años que no juega en Londres, por eso su optimismo para afrontar el torneo que ha ganado en dos ocasiones.

Nadal apuntó que aparte de su lesión crónica hay que tener en cuenta que la superficie de la hierba es muy complicada, por lo que la adaptación a ella es más difícil. “La hierba es una superficie muy difícil. Cuando llevas tantos años sin jugar en hierba y encima sin jugar torneos previos, cualquier ronda es complicada. El inicio para mí va a ser vital. Tengo que sobrevivir como sea”, explicó el balear sobre lo que le espera en el torneo.

“Voy a ser padre. Queremos vivir de una forma tranquila. No sé cómo me va a cambiar la vida. No creo que suponga un cambio en mi vida profesional”, comentó Nadal para confirmar el nacimiento de su primer hijo. Tal es el optimismo del jugador mallorquín que ayer ya se atrevió incluso a hablar del US Open: “Después de Wimbledon hay otro Grand Slam, el US Open, y espero llegar bien allí. Mi intención sería jugar en Canadá después de Wimbledon para preparar el US Open”.