Puedo hablar por lo visto en los partidos y, desde mi punto de vista, yo creo que a esta plantilla se le podía haber sacado mucho más rendimiento del que se le sacó. Para mí hay dos circunstancias en el rendimiento en general de la plantilla: hasta las Navidades, muy bien; y a partir de las Navidades, creo que no se planificó como Dios manda ese descanso, no se hizo un trabajo de pretemporada después de las vacaciones y luego hubo un partido clave, contra el Celta B en Vigo. Se presentó una alineación con cinco o seis zurdos, y pienso que esa derrota fue clave en la trayectoria del equipo.

Yo creo que Borja Jiménez no debería seguir porque, insisto, debería haber sacado más rendimiento a la plantilla. Además, hay otras cuestiones como que se hacían los cambios tarde y mal, no se sacaba rendimiento de la estrategia y los centros laterales estaban casi siempre mal defendidos, hablo en líneas generales. Hubo equipos que estaban descendidos y nos originaron unos problemas tremendos, llegándonos con facilidad. Y ya en el último partido, si había gastroenteritis en algunos jugadores, me callo, pero si no, el equipo tenía que haberlo afrontado con una mayor intensidad. Para mí es un error que siga. Parto de lo del principio, que esta plantilla tenía que haber quedado primera para subir sin correr el riesgo del play off. Ese primer puesto tiene que ser, desde luego, la meta el año que viene.