No me gusta que cada dos por tres se esté cambiando todos los años de entrenador. Considero que hay que dar estabilidad a un técnico para que pueda sacar sus objetivos adelante y pueda rendir al máximo. Veo correcto que haya estabilidad para un entrenador. Ahora bien, Borja Jiménez fracasó, rotunda y absolutamente, porque este año el Deportivo tenía que haber conseguido el objetivo del ascenso, sí o sí.

Dicho esto, es cierto que no se puede andar todos los años cambiando. Hay que apostar por uno y darle dos o tres años al menos. Si el club apostó por Borja Jiménez para que sea él quien esté esos dos o tres años, me parece correcto. Además de lograr el ascenso en esta segunda temporada, creo que debería contar un poquito más con los jugadores de cantera.

Hay que tener en cuenta que esta categoría es muy complicada, no es fácil sacar todos los partidos adelante. La temporada del Dépor en cuanto a puntuación no ha sido mala, pero yo me esperaba mucho más. Jugué muchos años en esta categoría y sé que no es fácil vencer. Había mucha gente que esperaba ganar 5-0 en casa y 0-3 todos los domingos, pero eso es imposible aunque el Dépor sea un transatlántico en la categoría. Independientemente del resultado, sí que eché de menos un equipo mucho más dominador, que fuera a por los partidos mucho más desde el inicio, un equipo más protagonista desde el minuto uno.