Carlos Alcaraz no aparece entre los favoritos de Wimbledon pese a ser el quinto cabeza de serie. Su bisoñez en la hierba le descarta para pelear por Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Su mirada, aunque aún ni él ni su entorno lo hayan expresado públicamente, están en el US Open, donde ya alcanzó en 2021 los cuartos de final y cautivó al público de Estados Unidos. Pero antes debe seguir adquiriendo experiencia en los ‘grandes’. Y en Londres, donde debutará el próximo lunes, tiene una gran oportunidad.

El sorteo del cuadro principal del torneo que se disputa en el All England Club deparó ayer un camino lleno de espinas para el murciano. Alcaraz, que no posee un gran saque, algo esencial en hierba, se enfrentará en primera ronda a un rival que es peligroso sobre esta superficie pese a que ahora mismo ocupa el puesto 158 del ranking de la ATP, el alemán Jan-Lennard Struff, quien le apartó hace un año de Roland Garros en la tercera ronda. De 32 años de edad y 1,93 metros de estatura, es un potente sacador, pero lleva una temporada donde solo ha ganado dos partidos. Uno de ellos fue en el ATP 250 de Stuttgart (Alemania) frente al estadounidense Marcos Giron, y la otra en la ATP Cup de Sydney contra otro cañonero, Josh Isner. En el resto de torneos que ha intervenido, ha perdido en primera ronda. En cualquier caso, el murciano no se puede fiar mucho más experto y rodado en este tipo de superficie.

Ya en segunda ronda se le presentarían al pupilo de Juan Carlos Ferrero el holandés Tallon Griekspoor o el veterano italiano Fabio Fognini. Ante el primero presenta el balance de una victoria, en la previa del ATP 250 de Montpellier, y una derrota, en Estoril; y al segundo, de 35 años, le derrotó en las semifinales de Río de Janeiro, el primer ATP 500 que ganó Alcaraz en su carrera deportiva. Si llega a superar esa ronda, la misma en la que cayó hace un año ante Daniil Medvedev, ausente este año por el veto a los deportistas rusos, el alemán Oscar Otte, número 32 del mundo, es el candidato para enfrentarse a Alcaraz entre Gojowczyk, Clarke y Harrison. Hace una semana llegó a las semifinales de Halle, también en hierba, donde no pudo con Medvedev, pero dejó en el camino a Khahanov y Basilashvili, a los que remontó, y a Kecmanovic. Con anterioridad, en Stuttgart, le cortó el camino también en semifinales el italiano Matteo Berrettini, otro especialista en hierba.

Ya en octavos de final, los posbiles rivales de Alcaraz son Sinner, Wawrinka o Andy Murray, mientras que en cuartos de final tendría que verse las caras con el máximo favorito, Novak Djokovic, que ha quedado encuadrado en su mismo sector del cuadro final.

Hoy juega en Hurlingham

Pero antes de debutar el próximo lunes en un horario aún por determinar, el tenista de El Palmar se enfrentará este sábado a Casper Ruud, potencial rival en semifinales en Wimbledon y finalista en Roland Garros, en el torneo de exhibición de Hurlingham, que se puede seguir a través del perfil de facebook del Giorgio Armani Classic, que es como se llama el torneo. Será a partir de las dos y media de la tarde cuando entre en acción. Después de perder en el primero de sus duelos en hierba ante el estadounidense Frances Tiafoe en dos sets y luciendo un vendaje en el codo derecho, ayer el murciano se entrenó en las pistas de Wimbledon con el argentino Diego ‘El Peque’ Schwartzman, con quien guarda una excelente relación de amistad.

Nadal debutará el martes ante el argentino Cerúndolo

Rafa Nadal debutará con el argentino Francisco Cerúndolo el martes en la primera ronda del torneo de Wimbledon, mientras que el defensor del título, el serbio Novak Djokovic, lo hará ante el surcoreano Soonwoo Kwon. El balcánico y el balear, primer y segundo cabeza de serie respectivamente ante la ausencia del número uno y el número dos, el ruso Daniil Medvedev -por el veto del torneo a los tenistas rusos y bielorrusos- y el alemán Alexander Zverev -por una lesión de tobillo-, se evitarían hasta la final.

Nadal, que irá por la parte baja del cuadro, se citará en su estreno con Cerúndolo, número 42 del mundo, mientras que en segunda ronda podría encontrarse con el estadounidense Sam Querrey o el lituano Ricardas Berankis.