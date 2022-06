Carlos Alcaraz está en las apuestas entre los grandes favoritos al título después de Novak Djokovic, Matteo Berrettini y, aunque el tenista murciano es el primero que rebaja las expectativas sobre sus opciones en Wimbledon, mantiene muy alto su espíritu competitivo para afrontar el torneo.

"Algunos me sitúan como favorito, pero sinceramente, hay jugadores mucho mejores que yo. No he podido prepararme bien para Wimbledon, pero en cada torneo que juego pienso que puedo hacerlo bien o incluso ganarlo", destacaba este domingo, antes de debutar este lunes (no antes de las 16.00 horas, Movistar) en la segunda central del torneo ante el alemán Jan-Lennard Struff (155 mundial).

Molestias en el codo

Después de un espectacular inicio de temporada, en el que Alcaraz se ha encaramado hasta la séptima plaza mundial y ya ha conquistado cinco títulos, unas molestias en el codo derecho le han impedido preparar la temporada de hierba como habría querido. El murciano tuvo que renunciar a jugar el torneo de Queen’s y solo ha disputado dos partidos sobre hierba en la exhibición de Hurlington, con derrotas ante el estadounidense Francis Tiafoe y el noruego Casper Ruud.

El partido ante Struff será el tercero que dispute en Wimbledon donde el año pasado debutó con 18 años y fue eliminado en segunda ronda por Daniil Medvedev, el actual número 1 mundial, ausente en el All England Tennis Club de Londres por el veto de Wimbledon.

Alcaraz es consciente de que le falta rodaje para afrontar con las máximas aspiraciones un torneo tan complicado. "La gente quiere que gane siempre y no piensa más allá pero yo intento no pensar en las expectativas de la gente", apuntaba, el joven tenista, que este año ha alquilado una casa en Wimbledon para estar con todo su equipo y evitar los largos traslados al hotel del año pasado.

"Creo que soy capaz de jugar bien en hierba y adaptarme con mi juego agresivo y subiendo a la volea", valoraba, consciente de que aún tiene mucho margen de mejora en una superficie donde la movilidad y los buenos apoyos son tan importantes como los mejores golpes. "Lo más difícil es moverme bien. Me cuesta arrancar, dar ese primer paso rápido pero estamos trabajando en ello", admite.

El torneo más difícil

"A Carlos le gusta jugar en hierba y le gusta jugar en Wimbledon y puede hacerlo muy bien", destacaba su entrenador Juan Carlos Ferrero. "Este torneo es el más difícil, porque es el que menos preparación se tiene. Físicamente hay que llegar mejor, porque es el que más difícil se recupera de un partido al siguiente. Es una incógnita. Hay muchas sorpresas siempre en esta superficie. Se te puede complicar un partido que lo ves bien y viceversa. Así que hay que pelear".

Siete españoles más

Junto a Alcaraz entrarán en juego en la primera jornada otros siete tenistas españoles con duros rivales de entrada: Davidovich-Hurkacz, Ramos-Ruud, Andújar-Norrie, Carreño-Lajovic, Verdasco-Paul, Taberner-Opelka y Munar-Monteiro.