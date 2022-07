Carlos Alcaraz dio una fiesta en la pista número 1 de Wimbledon para alcanzar los octavos de final tras deshacerse del alemán Oscar Otte por 6-3, 6-1 y 6-2, desplegando un espectacular tenis y presentar su candidatura al título. “Ha sido el mejor partido que he jugado nunca en hierba. En este torneo siento una energía especial. Quiero disfrutar al máximo”, decía feliz tras la victoria.

Disfrutó al máximo. Las dudas que podía tener por su falta de aclimatación y rodaje parece que han desaparecido. “Si Carlitos juega como sabe, todo dependerá de él”, aseguraba su entrenador Juan Carlos Ferrero, que le conoce de sobras por su tenis y su mentalidad .

Inspirado, valiente y seguro, Alcaraz fue un rodillo imparable ante un rival que venía de hacer semifinales en Halle (perdió con Medvedev) y en Stuttgart (cayó con Berrettini). Otte (36 mundial) no demostró esas credenciales. O mejor, Alcaraz no le dejó. Le hundió de salida. Le rompió el saque en blanco, para sumar ocho puntos seguidos, sin que el alemán tocara la bola, y tomar una ventaja (2-0) que ya no dejó hasta estrecharle la mano a su rival en la red.

Alcaraz obligó a Otte a forzar al límite su saque (lo perdió en seis ocasiones y cometió siete dobles faltas) y, sin esa arma, el alto tenista alemán (1,93 metros) poco pudo hacer ante un rival que le atosigaba con todo tipo de golpes, no le daba ritmo y lo desbordaba una vez y otra.

Estadística de miedo

Alcaraz le pasó por encima con una exhibición de potencia de golpes, velocidad de piernas, solidez de juego, efectividad e imaginación, desbordantes. En la hora y 40 minutos que duró el partido solo dejó escapar seis juegos y firmó una estadística que daba miedo, con 37 golpes ganadores, solo 8 errores no forzados y un 87 % de puntos ganados con su primer saque. Números para presentar su candidatura entre los 16 aspirantes al título. El italiano Jannick Sinner, que venció al estadounidense John Isner por 6-4, 7-6 (4) y 6-3, será una buena prueba.

Tampoco tuvo ningún problema Novak Djokovic para alcanzar los octavos. El actual campeón del torneo sumó la 24º victoria seguida en Wimbledon al vencer a su compatriota Miomir Kecmanovic (30 mundial) por 6-0, 6-3 y 6-4.

Djokovic, lejos de las dudas de su debut ante el surcoreano Swoon Koon, donde cedió un set, se mostró intratable. En 25 minutos firmaba un 6-0 con un monólogo de tenis. Kecmanovic no encontró su sitio hasta que rompió el saque de Djokovic, ya con 5-2, en el tercer set. Su siguiente rival, antes de un posible cruce con Alcaraz en cuartos, será Tim van Rijthoven (104 mundial, de 25 años), que venció a Nikolai Basilashvili (6-4, 6-3, 6-4) y que hace dos semanas conquistó su primer título ATP. Fue sobre la hierba de Hertogenbosch (Países Bajos).

Nadal y Badosa

Hoy buscarán su pase también a octavos de final, Rafael Nadal y Paula Badosa. La tenista catalana jugará el segundo turno de la central (no antes de las 16.00 horas, Movistar) ante la checa Petra Kvitova, doble campeona de Wimbledon (2011 y 2014). Nadal saltará a continuación de ella, en el último turno, para enfrentarse al italiano Lorenzo Sonego.