La burocracia retrasa el nuevo convenio de la liga femenina

Los retrasos en la puesta en marcha efectiva de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) están provocando que la negociación del nuevo convenio colectivo siga sin abordarse, más de seis meses después de que se celebraran las elecciones sindicales en los vestuarios de Primera División. Un escenario que tiene “preocupadas” a las jugadoras, según reconocen los sindicatos, aunque cuentan con la tranquilidad de que cualquier acuerdo tendrá carácter retroactivo, siendo de aplicación desde el 1 de julio.

Esa retroactividad, que ya se aplicó en el primer convenio de la historia, que en la actualidad se encuentra en ultraactividad, fue acordada verbalmente la semana pasada durante las reuniones que mantuvieron los diferentes sindicatos con los representantes de la LPFF.

Fueron cónclaves individuales y telemáticos, dado que la presidenta, Beatriz Álvarez Mesa, se encuentra de baja por su reciente maternidad. A dichas reuniones también acudieron el vicepresidente, Rubén Alcaine, el director general, Pablo Vilches, y el asesor legal de la patronal, Santiago Nebot. Esta fue la primera toma de contacto de carácter formal entre patronal y sindicatos, los dos agentes que deben negociar las nuevas condiciones que regirán el trabajo de las futbolistas de Primera División. El que todavía sigue en vigor es el primer convenio colectivo de la historia del fútbol español. Fue firmado en 2020 por los sindicatos y por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, por entonces la patronal, después de más de un año de arduas negociaciones, hecho que provocó incluso que las jugadoras se pusieran en huelga en noviembre de 2019.

El convenio tuvo carácter retroactivo, por lo que fue de aplicación para toda la temporada 2019-20, aunque se firmara mediada la misma. Su vigencia era de un año y pronto caducado, el 30 de junio de 2020. Durante la temporada siguiente, la 20-21, estuvo en situación de prórroga y en la actual lo de está de ultraactividad, tras ser denunciado por AFE el 28 de enero de 2021. Y el primer paso para abrir el proceso, las elecciones sindicales en los vestuarios de Primera División, tuvo lugar el pasado mes de diciembre.

El problema es que ese proceso nació paralizado en la práctica, debido a otro que se llevaba a cabo de manera paralela: la constitución de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF).

Durante este mes, precisamente la LPFF ha ido generando su estructura, hasta ahora inexistente, un proceso en el que todavía sigue trabajando.

Sin calendario

El convenio es otra tarea pendiente, pero antes tienen que solventar otras, como acordar con la RFEF el convenio de coordinación que regirá la competición (y fijará el nuevo calendario; aún no hay fecha oficial para la primera jornada). En paralelo, la LPFF trabaja en cerrar los que serán patrocinadores principales de la competición, incluido el que le dará nombre, como ocurre con LaLiga Santander. El punto clave, sin embargo, será la venta de los derechos televisivos. En aplicación del Real Decreto Ley 5/2015, la comercialización se realizará de manera conjunta y con un concurso, tal y como viene ocurriendo con LaLiga. La capacidad de la LPFF de maximizar sus ingresos televisivos repercutirá directamente en el músculo económico de los clubes, que ahora mismo no saben de qué presupuesto pueden disponer para la temporada 2022-23. El éxito o el fracaso del tender será también determinante cuando, por fin, se aborde la negociación del nuevo convenio colectivo. Nadie se atreve a fijar una fecha, pero los sindicatos confían en que arranque las conversaciones formales durante el verano. “Y una vez que empecemos a negociar, todo dependerá de la actitud de la LPFF. No pedimos locuras, solo un convenio acorde a lo que exige una liga profesional. Si la patronal entiende eso, todo debería ir rápido”, explica Amanda Gutiérrez, presidenta de FutPro.