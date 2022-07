La selección española femenina de fútbol, con la exdeportivista Tere Abelleira entre las convocadas, hará esta tarde (18.00 horas,. Teledeporte) su estreno en la Eurocopa de Inglaterra ante Finlandia, un debut en el que espera darse una alegría que le refuerce en una moral tocada tras la inesperada baja de su líder y referente, Alexia Putellas. El martes se confirmó la peor de las noticias y la centrocampista del Barcelona tenía que decir adiós no sólo al torneo sino a los terrenos de juego durante bastante tiempo tras romperse el ligamento cruzado de la rodila izquierda. El campeonato perdía a una de sus grandes estrellas y el combinado nacional a una jugadora diferencial y vital en su esquema.

El vestuario ha tenido dos días para asimilar cuanto antes esta ausencia, que se une a la también relevante de Jennifer Hermoso al inicio de la concentración, y concentrarse ya de manera definitiva en una Eurocopa que debe seguir despertando ilusión de cara a llegar lo más lejos posible.

Y esto pasa por no atragantarse con el siempre complicado estreno en una gran cita, más en el de esta tarde, ya que España tenía muchos focos encima sobre su posible favoritismo para conquistar el título continental.

Teórica ‘cenicienta’

En un grupo donde Alemania y Dinamarca no darán margen a la relajación, sumar los tres puntos ante Finlandia, teórica cenicienta, se antoja clave para no añadir ya urgencias imprevistas. La selección se plantará en el MK Stadium de la localidad inglesa de Milton Keynes dispuesta a mandar un claro mensaje, el mismo que le ha llevado a estar invicta más de dos años, un total de 23 partidos, 19 de ellos saldados con victoria.

El equipo ha bajado quizá algo su poderío en este 2022, donde los triunfos no han sido tan reseñables, pero desde su paso por el Mundial de Francia de 2019 ha dejado clara su voracidad y competitividad. Jorge Vilda no debe tener demasiadas dudas para conformar su primer once y su principal tarea es la de acertar con quién ocupa el hueco que deja, en el campo y en lo futbolístico, la baja de Alexia.